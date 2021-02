Gonzalo Montoya revela el trastorno que padece y que le impide ser feliz

Gonzalo Montoya, exconcursante de GHy La isla de las tentaciones, ha revelado a todos sus seguidores de las redes sociales el trastorno que padece desde hace un tiempo y que le impide, según cuenta, llevar una vida normal y ser feliz.

El que fuera pareja de Susana Molina se ha sincerado para los más de 400 mil seguidores que tiene en Instagram y lo ha hecho con una sonada confesión: padece TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, que afecta directamente a su vida cotidiana y motivo por el que acude al psicólogo desde hace más de un año.

"Hace un año y medio yo andaba un poco 'tarumba", arrancó el joven con humor. "Yo padezco un síndrome que se llama TDAH, cuyo mayor problema es la hiperactividad", acabó confesando.

"Soy un pensador compulsivo. No todos los pensamientos que tengo son positivos, a veces son negativos y me afectan a mi vida diaria, a mi felicidad y a la de mi entorno", se sinceró el exconcursante, que también asegura haber cogido al toro por los cuernos. "Le he ido dando solución y cada vez voy siendo un poco más feliz".

Así, Gonzalo pone fin a las especulaciones que desde hace unas semanas había en torno a él tras algunos mensajes pesimistas escritos en las redes sociales.