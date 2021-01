Los vehículos sin derecho a etiqueta ambiental no podrán aparcar en zona ORA desde el 1 de enero de 2022

La medida obedece a la Ordenanza de Movilidad, si bien la necesidad de colocar en el vehículo la etiqueta ambiental no será obligatoria, inicialmente, hasta marzo de 2022. Así lo ha confirmado a Europa Press el concejal de Medio Ambiente y Movilidad de Gijón, Aurelio Martín.

El edil ha matizado que el que no sea obligatorio portar la etiqueta hasta marzo, no impide la prohibición de estacionar si no se tiene derecho a ella.

De hecho, ha resaltado que los parquímetros podrán diferenciar por la matrícula a qué vehículos no se les puede expedir el ticket de la ORA, y por lo tanto no podrán estacionar ahí.

Aún así, ha aclarado que se llevará a cabo una campaña de concienciación y divulgación este año y a principios del que viene, para dar a conocer la nueva normativa.

Y si bien no se va a multar en los primeros días de enero, si no que se hará una labor más bien pedagógica, Martín ha precisado que no quiere decir que no se vaya a sancionar hasta marzo, cuando probablemente entre en vigor la obligación de portar en el vehículo, de forma visible, el distintivo ambiental. En esta caso, la normativa prevé que esto sea efectivo un año después de su aprobación definitiva.

"No se busca la recaudación y la sanción fácil", ha asegurado. "No hay contradicción", ha insistido sobre el hecho de que la prohibición de estacionar arranque el 1 de enero y la obligación de disponer de la etiqueta unos meses después.