Todo sobre los test anales para detectar la Covid: "más seguros" para dar de alta a pacientes y descartan falsos negativos

La noticia de que China ha empezado a realizar test anales para detectar SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19, ha inquietado a la población, pues si el conocido hisopado nasofaríngeo es ligeramente molesto, este tipo de prueba parece cuanto menos embarazosa. Sin embargo, hay evidencia científica de que analizar las aguas fecales -como ya se hace en España- podrían ayudar a controlar la pandemia y los expertos consultados por 20minutos consideran que estas pruebas asegurarían que un paciente hospitalizado durante varias semanas por Covid recibe el alta sin restos del virus en su cuerpo, además de ser una forma de confirmar PCR nasales negativas en pacientes sintomáticos.

Así lo expone Luisa María Botella Cubells, bióloga del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Centro de Investigaciones Científicas (CIB-CSIC). "Hoy por hoy no serviría como prueba diagnóstica de infección activa, sino para pacientes que se sabe que han pasado la infección, y confirmar así si ya están libres totalmente de coronavirus", apunta sobre los test anales.

Recuerda Botella que la vía de entrada del virus a nuestro organismo es la respiratoria, por eso se emplean muestras de la mucosa nasofaríngea para detectar infecciones activas, y de ahí pasa las vías respiratorias bajas, a los pulmones, y termina diseminándose por todo el organismo hasta llegar al tracto gastrointestinal. De este modo, la "puerta de salida" del virus serían las heces.

La bióloga del CSIC señala que la prueba nasofaríngea en enfermos de covid que han pasado un largo periodo de hospitalización "no es tan precisa" para darles el alta, pues "han tenido el virus en su interior tanto tiempo" que "pueden quedar trozos activos de virus" en el organismo. "Una forma más segura de darle el alta sería que la PCR anal diera negativo, porque seguro que ya no quedan restos del virus en su interior. Ha habido casos de altas demasiadas prematuras que a los diez días han tenido que volver a ingresar porque tenían síntomas de infección activa de nuevo", abunda la investigadora, que está desarrollando una prueba rápida de detección del SARS-CoV-2 a través de la saliva.

El paciente "no es infeccioso, aunque elimine ARN del virus por las heces y una vez la PCR nasal haya dado negativo"

Por su parte, el doctor Juan Antonio Pineda, médico en el Hospital de Valme de Sevilla y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), considera que, aunque la PCR anal dé positivo, el paciente "no es infeccioso, aunque elimine ARN del virus por las heces, y una vez la PCR nasal haya dado negativo". Apunta que "la infectividad tras 10-15 días sin síntomas es inexistente aun con PCR nasal positiva porque lo que se detecta son restos de ARN pero no virus completo con la capacidad de infectar. Sobre esto hay abundante evidencia".

"No aportan" para cribados masivos

Pineda coincide con Botella en que los test anales "no aportan" como pruebas de detección de infección activa ni para realizar cribados masivos. Sin embargo, agrega una utilidad: "La evidencia científica ha demostrado que el virus se puede detectar en heces. Se ha visto que en pacientes con PCR nasofaríngea negativa dan positivo en PCR anal".

El doctor, que anota que "hay un par de artículos que reconocen que la PCR anal positiva se puede relacionar con mayor gravedad de la covid", considera que esta prueba sería de utilidad para confirmar el resultado en "enfermos sintomáticos con PCR nasal negativa".

"Esto no es para la población general. En China los están usando para brotes en hospitales y poblaciones en cuarentena"

Pineda agrega un caso más: pacientes "que no toleran en modo alguno la PCR nasofaríngea, pero eso es muy raro". En este sentido, el médico afirma que "la molestia del hisopado nasal es "mínima", en cambio, el hisopado anal, que se realiza de una forma sencilla y rápida como el nasal, "es más embarazoso".

Ambos expertos señalan que en España no hay ningún hospital que esté realizando esté tipo de pruebas. De hecho, la Seimc no ha elaborado ningún tipo de recomendación al respecto por el momento. "Que yo sepa no se hace ahora mismo en ningún hospital. Solo en China y porque tienen un brote, pero solo los están utilizando en poblaciones que están guardando cuarentena o en hospitales donde ha habido. Esto no es para la población general", concluye la bióloga Botella.