Rafa Mora celebra sus buenas notas en los exámenes de periodismo: "Quién me lo iba a decir..."

Rafa Mora está de celebración, y es que sus esfuerzos por ascender en su faceta profesional están dando sus frutos. El pasado mes de agosto, el tertuliano contó que se disponía a iniciar sus estudios en periodismo y, este miércoles, ha anunciado los buenos resultados que ha obtenido en los últimos exámenes.

El colaborador de Sálvame es el nuevo concursante de Solo, el reality en el que participa junto a su novia, Macarena Millán. La pareja se encuentra desde el pasado lunes en el 'pisito' de Mediaset, donde ambos han charlado sobre los resultados del valenciano en la Universidad.

Los suscriptores de Mitele Plus, la plataforma en la que se emite el programa, han podido saber que Mora ha aprobado algunas asignaturas del primer curso, y con buena nota. "Me han puesto un 10 en Lengua y un 8,5 en Inglés y Marketing", ha desvelado, visiblemente orgulloso.

"Quién me lo iba a decir…", ha reflexionado el rostro de Telecinco, recibiendo así la enhorabuena de su novia, a la que mencionó unos meses atrás en Sálvame para hablar de su papel como estudiante: "Está Macarena estudiando Pedagogía y cuando la veo estudiar me siento mal si no lo hago, así que me pongo al turrón".

El extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha confesado en varias ocasiones su deseo de ser presentador. De hecho, cuando se estrenó como conductor de Sálvame Limón el pasado año,no pudo evitar romper a llorar. "Esto es un sueño", subrayó.