L'AVE Madrid-Elx-Oriola començarà el servici comercial el pròxim 1 de febrer. La nova connexió oferirà línia directa entre Madrid i Oriola en 2 hores i 22 minuts i l'oferta diària en la nova relació serà de 1.264 places, segons informa Renfe aquest dimecres en un comunicat.

L'entitat detalla que s'han programat quatre nous servicis AVE diaris, dos per sentit, entre Madrid Puerta de Atocha i les estacions d'Elx Alta Velocitat i Oriola Miguel Hernández. "Aquesta oferta se n'anirà ampliant gradualment a mesura que la demanda i les condicions sanitàries ho permeten, igual que la venda de bitllets s'iniciarà durant la vesprada del dimecres 27 de gener", avancen.

Renfe confirma que destinarà al servici AVE Madrid-Oriola el model S-102, la qual cosa suposa un tren dels més avançats tecnològicament. El ferrocarril comptarà amb 12 cotxes, totalment accessible a persones amb discapacitat i circularà a una velocitat màxima de 300 quilòmetres per hora i disposa de 316 places distribuïdes en dues classes: Turista i Turista Plus.

Al fil d'aquest anunci, el PSPV-PSOE qualifica la notícia com "una fita històrica que ens farà progressar més". El diputat en el Congrés, Alejandro Soler, ha mostrat la seua "satisfacció" per l'inici del servici comercial de l'AVE Madrid-Elx-Oriola i ha assegurat que el Govern ha complit "al cent per cent" la seua promesa d'engegar-ho en aquestes dates.