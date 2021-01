Cvirus.- Dimiteix la regidora de Dénia que es va vacunar contra la Covid-19 per no "malgastar" la dosi

En roda de premsa, l'edil ha confirmat entre llàgrimes la seua renúncia al càrrec municipal i ha subratllat que "va ser un error", al mateix temps que ha recalcat que "seguia instruccions que pensava que eren adequades".

Així mateix, ha expressat que, malgrat que va actuar de "bona fe", la seua marxa és el millor "per a l'alcalde, per al partit i per a Dénia". "Vaig seguir uns consells de salut pública però no vaig haver d'actuar així, no vaig pensar que era una irregularitat, no vaig dir que no", ha afegit.