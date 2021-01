Polémica reconciliación entre Anabel Pantoja y Belén Esteban al saltarse el protocolo de seguridad contra la Covid

A los espectadores que este martes estaban viendo Sálvame, que vivió una fuerte desencuentro entre Anabel Pantoja y algunos de sus compañeros de programa, se les hizo, cuando menos, raro cómo sellaron la paz finalmente la sobrina de Isabel Pantoja y Belén Esteban, una de las implicadas.

Según la información aportada por Miguel Frigenti, algunas de las joyas que vende Anabel con su nueva marca están disponibles por un precio muy inferior en AliExpress.

Esa fue la base para que, además de con el periodista, la andaluza se enzarzase con la de Paracuellos, que le reprochó a su amiga que, al contrario que ella, ella sí que ha dado el paso de dejar la empresa que las ha enfrentado.

Y ahí se lio, ya que la discusión acabó con Pantoja envuelta en un mar de lágrimas y amenazando con abandonar Sálvame.

"Me he calentado, no quería decir eso de que ya no quiero ser tu amiga. Perdóname", reconoció Esteban cuando se calmaron las cosas, para, acto seguido, protagonizar un momento muy comentado en redes sociales. Se levantó y abrazó a Anabel, obviando todos los protocolos y distancias de seguridad en que marcan las autoridades para luchar contra la Covid.

Rápidamente, Jorge Javier Vázquez salió al paso y aclaró que ambas tienen hecha la PCR y el resultado, lógicamente, es negativo.

Sin embargo, el chocante -porque públicamente no estamos acostumbrados verlo- fue muy comentado en las redes sociales.