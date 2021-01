Rosa, en 'Firts dates': "Antonio me ha dado la cena y no le quiero volver a ver ni como amigo"

Rosa y Antonio acudieron este martes a First dates con la esperanza de encontrar el amor, pero una serie de desencuentros y la diferencia de gustos hicieron que su cita fracasara por completo.

El primero en llegar al local de Cuatro fue el malagueño, que comentó en su presentación que "en mi tiempo libre me gusta bailar salsa, hacer senderismo y la playa porque vivo al lado".

"Me fui a vivir a Inglaterra un tiempo porque me enamoré de una inglesa, pero el clima no me gustaba, llovía mucho, y el ambiente tampoco, así que me vine", le contó a Carlos Sobera.

Su cita fue Rosa, que comentó: "Me gustaría tener una pareja porque estoy cansada de levantarme todos los días sola". Ambos se empezaron a conocer en la barra del restaurante antes de pasar a cenar.

Durante la velada empezaron a surgir las diferencias, entre ellas que la gaditana fumaba y al malagueño no le gustaba: "¿No te vas a echar un cigarro?", le preguntó irónicamente a su cita.

En el momento del postre volvieron a saltar chispas ya que mientras Antonio no se pidió nada "para guardar la línea", Rosa intentó disfrutar de la tarta de queso hasta que su pareja le amargó el dulce.

"Está buenísima, no sabes lo que te pierdes", destacó la gaditana, pero él contestó que "eso engorda mucho". Rosa se enfadó y le respondió: "Antonio, me vas a dar la cena... el tabaco, el pastel engorda: ¿Entonces qué hacemos?".

Al final, como era de esperar, Rosa señaló que no tendría una segunda cita con Antonio "porque no tenemos nada en común". El camarero, por su parte, coincidió con ella en que no tenían los mismos gustos para ser pareja.

Pero lo que no se esperaba el malagueño fue que él afirmó que volvería a quedar con Rosa "en plan amistad", pero ella, en cambio, fue tajante y no quiso volver a verle "ni como amigos".