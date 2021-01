Así es el café perfecto de 2021: del grano a la taza en 30 segundos, edulcorantes naturales... ¡y en casa!

Este año, además de los típicos propósitos de una dieta sana y ejercicio, nos hemos propuesto ser más ecológicos en nuestros hábitos, desde la higiene hasta la cocina. En este sentido, vamos a introducir alternativas reutilizables en todos los aspectos que podamos para intentar reducir nuestra huella de carbono. Pese a esta buena disposición, seguro que no has reparado en un gesto muy contaminante que llevas a cabo una o varias veces al día: disfrutar de un café en cápsulas. Estos productos son muy difíciles de reciclar y, por ello, son poco ‘eco’. Y visto que no podemos renunciar a esta bebida, al menos, nada más levantarnos, ¿qué te parece buscar otra opción?

La empresa española Incapto Coffee ha creado una propuesta para revolucionar el consumo de café en casa y hacerlo de forma sostenible: apostar por el grano recién molido, con edulcorantes naturales y que esté listo en tu taza en apenas 30 segundos. Su cafetera expreso reúne todos esos requisitos y, por ello, se posiciona como la alternativa sostenible a las cápsulas, ya que, además, ofrece la misma facilidad de uso que este tipo de pequeños electrodomésticos para que sean igual de cómodas. Asimismo, su propuesta es compacta y está comprobado que la compra se amortiza en cuestión de meses. Para animar a la compra, el precio de la cafetera se reduce a 269 euros si se adquiere junto con una suscripción de café anual en la que recibiremos de forma periódica los mejores granos para disfrutar de sus aromas y sabores.

La caferera automática de Incapto Coffee. Incapto Coffee.

Además, del mismo modo en que reducen el precio de la cafetera, también lo hacen con el precio del café. Gracias a su política Direct to Consumer, se saltan los intermediarios, pudiendo ofrecer granos de especialidad “a 20 euros el kilo cuando en el mercado costaría unos 50”, tal y como apuntan desde Incapto.

Una de las señas de identidad de Incapto Coffee es que quieren crear una nueva forma de consumir (¡y disfrutar!) del café, y para ello, ofrecen todo lo necesario para que sus clientes puedan degustarlo como más les gusta, ya sea preparando un capuchino profesional o endulzándolo la bebida sin fallar a su compromiso realfooder. ¿Cómo? Acercándoles múltiples accesorios para que todos puedan disfrutar del café a su manera.

1 Edulcorantes naturales Desde Incapto, han hecho varios siropes a base de algarroba de diferentes sabores para que aquellos que necesitan endulzar los ‘lattes’ lo puedan hacer de manera natural y sana. Con sabor de coco, vainilla, avellana y canela, ofrecen botes de 250 ml. 100% naturales, sin gluten y vegano.

2 ¿Eres más de capuchino? Para asegurar que los amantes de esta preparación también la pueden disfrutar siempre que lo deseen, desde esta empresa española se las han ingeniado hasta crear el ‘capuchinador’, una herramienta que emulsiona la leche o las bebidas vegetales hasta darles la consistencia característica de esta bebida. Un accesorio muy útil y practico de usar, con múltiples funciones que, además, está disponible en dos colores.

3 Así sí se guarda en café Uno de sus productos estrella, y que los usuarios suelen adquirir junto a las suscripciones de café, es el Airscape. Se trata de un recipiente hermético que permite guardar el grano café sin que pierda sus propiedades, manteniendo además toda su frescura. Es un diseño patentado que permite expulsar el oxígeno del bote para que éste no oxide el producto. ¿Listo para tener el tuyo en casa?

