Di adiós a las cápsulas: así es la cafetera automática para disfrutar del expreso (¡y ahorrar en la compra mensual!)

Decir adiós a las cápsulas de café parece, a día de hoy, algo impensable. En cuestión de segundos, nos permiten disfrutar de una taza caliente y reconfortante que nos ayude a comenzar el día con el mejor pie; pero, a pesar de sus conseguidos sabores, no tienen la esencia, sabor y aroma del grano recién molido y sabemos que su (ab)uso genera toneladas de residuos al año. Pero, ¿quién tiene tiempo para, a primera hora, infusionar su expreso con precisión (¡y sin posos!)? Muy fácil: tú. Aunque hasta ahora pensases que es imposible lograrlo, tenemos una gran noticia para ti, amante de la cafeína: hay una cafetera que planta cara al sistema de cápsulas y que está dispuesta a revolucionar tu cocina. ¿Aún no has oído hablar de Incapto Coffee?

Esta empresa nacional apuesta por ofrecer un café de calidad, con un sabor único y respetando el origen de cada grano, al tiempo que eliminan las cápsulas como residuos y reducen el coste unitario de cada taza. Una verdadera declaración de intenciones con la que pretenden volver a la esencia del café para que podamos disfrutarlo desde la comodidad de nuestra casa. Para conseguirlo, han desarrollado una cafetera super automática que prepara un expreso a partir del grano recién molido en tan solo 30 segundos.

Pero además de este pequeño electrodoméstico novedoso, en Incapto Coffee ofrecen los servicios necesarios para que siempre tengamos una taza de calidad a mano. Con su suscripción de café, podemos personalizar la frecuencia y nuestros sabores favoritos para que nos lleguen a casa justo cuando más los necesitamos. Y, si no sabes por dónde empezar, cuentan con packs para que saborees todas las variedades según origen y características. Además, si pides ahora tu cafetera y añades el cupón PACKWGRATIS, recibirás un kilo de café gratuito para que puedas probar la experiencia con tu nueva adquisición. Por falta de stock, el modelo disponible ahora en Incapto es el que, normalmente, se emplea en oficinas y restauración. Una versión 2.0 de su cafetera con vaporizador incorporado para leche y con función de programación. Eso sí, debido a esta situación, el precio de este modelo (que suele ser más elevado) es el mismo que el de su cafetera habitual.

Una de las cafeteras de Incapto. Incapto

Su precio sin ninguna suscripción es de 379 euros y lejos de ser un elevado gasto, supone una inversión. Para comprobarlo, en Incapto ofrecen una calculadora de ahorro de café en la que puedes realizar cálculos para saber cuándo recuperas la inversión y cuánto puedes ahorrar respecto a las cápsulas. Si optas por la modalidad con suscripción de café, la cafetera tiene un precio de 269 euros y, además cuentan con varias opciones de financiación. Asimismo, cuentan con un servicio para aclarar todas tus dudas, en el que un especialista contactará contigo por teléfono de forma gratuita.

Cómo funciona la Incapto, paso a paso

El grano recién molido siempre. Con un diseño supercompacto que no supera al de otros modelos de cápsulas, la cafetera de Incapto cuenta con un depósito de 160 gramos en el que se introducen los granos de café para su posterior molido. Un proceso que, gracias a su sistema super automático, apenas tarda unos segundos en completarse, haciéndolo, además, según nuestros gustos. ¿Te gusta más o menos intenso?

Una cafetera personalizable. Lejos de conformarse con ofrecernos, cada mañana, un café recién molido, este pequeño electrodoméstico ha sido configurado para adaptarse a nuestras exigencias y necesidades. Con tres modos (ECO, rápido y predeterminado), tiene un sistema de configuración que nos permite seleccionar de forma táctil la bebida tal y como nos gusta disfrutarla, desde la intensidad y el aroma hasta la largura.

Fácil limpieza y mantenimiento. Incluye un programa de descalcificación automático y avisadores led de acciones de mantenimiento, así como un sistema de unidad de erogación, bandeja recoge gotas y cajón de marro fácilmente extraíbles para asegurar que siempre está lista para su uso.

