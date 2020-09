Empezar tu vida 'eco' cuesta 10 euros: así son los discos desmaquillantes reutilizables que están a mitad de precio

En una sociedad cada vez más concienciada con el medio ambiente, las personas que apuestan por alternativas reutilizables en sus hogares para intentar ganarle la batalla al plástico no dejan de crecer. No es de extrañar puesto que, en nuestros hogares, mires donde mires hay plástico: recipientes, botellas, bolsas... ¡si hasta los champús contienen microplásticos! Por ello, y aunque no es un camino sencillo, muchos se suman al estilo de vida zero waste que aboga por dejar de usar las alternativas de un solo uso, por un consumo responsable y por introducir en nuestra casa opciones reutilizables.

Aunque ahora existen propuestas 'eco' en casi todos los ámbitos, el de la belleza y la salud ha sido uno de los pioneros en incluir alternativas respetuosas con el medio ambiente entre sus catálogos. Así, además de marcas cuyos productos son 100% libres de plástico, hay otras que, poco a poco, van incluyendo este tipo de propuestas entre sus productos. Champús sólidos, desodorantes en crema, cepillos de dientes de bambú y cosméticos veganos son solo algunos de los artículos que han llegado a nuestro baño para quedarse.

Si quieres empezar a incluir en tu hogar alternativas ‘eco’... ¡hoy tienes una gran oportunidad! Amazon ha rebajado un set de 20 discos desmaquillantes reutilizables a mitad de precio para que puedas llevar a cabo una rutina de belleza fundamental para lucir una piel perfecta y, además, seas respetuoso con el medio ambiente. Así, por menos de 10 euros, puedes conseguir este pack que incluye bolsa para lavar. ¿Quieres descubrir por qué no deberías dejarlos pasar?

Estos discos están elaborados con algodón de bambú 100% orgánico. Amazon

Por qué debes incluirlos en tu neceser

Como buen beauty addict que eres sabrás que desmaquillarse es fundamental para la salud de nuestra piel y si encima lo hacemos con productos orgánicos, estaremos cuidando nuestra dermis y el medio ambiente al mismo tiempo. Los discos reutilizables de este pack están elaborados con algodón de bambú 100% orgánico (igual que la bolsa para lavadora) y son biodegradables y compostables para que, cuando dejes de usarlos de forma definitiva, no supongan un desperdicio más. Estas almohadillas, que pueden usarse durante varios años, son suaves para que puedan usarse con todo tipo de pieles, incluso en las más delicadas.

En cuanto a su uso, la primera vez debemos lavarlas y, después y a diario, aplicar el producto limpiador en ambas caras del disco para masajear la cara suavemente en círculos y eliminar así todos los restos de maquillaje.

