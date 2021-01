Las terribles imágenes de una cuidadora que maltrataba a una anciana con demencia

La Policía del condado de Norfolk, Reino Unido, ha difundido un vídeo que ha servido para condenar a una mujer de 29 años acusada de maltratar y humillar a una anciana con demencia a la que cuidaba.

Tal y como recoge The Sun, la agresora se llama Jenny Dady, que estaba al cuidado de Liz Youngs, de 69 años.

Preocupada por los hematomas que veía en la piel de su madre, Corrie Cunningham, hija de la víctima, decidió poner cámaras de videovigilancia. Lo que descubrió fue escalofriante.

En las imágenes se ve a Dady tirando del cabello a la anciana, zarandeándola, forzándola a comer, insultándola y golpeándola.

Además, el vídeo demostró que Dady pasaba mucho tiempo con su teléfono móvil sin prestar atención a la anciana.

La hija de Liz, Corrina, dijo: "Lamentablemente, mi madre falleció durante la investigación, lo que hace que sea mucho más difícil aceptar el hecho de saber que la trataron mal en el último año de su vida".

"Me sentí mortificado cuando me enteré de que esto había estado sucediendo. Me sentí culpable por no poder protegerla cuando lo necesitaba y que esto había sucedido bajo nuestro propio techo", añadió.

"Confiábamos en Jenny y pensamos que realmente se preocupaba por mamá, pero traicionó esta confianza de la peor manera posible. Me resultó muy difícil ver las imágenes, me hizo sentir físicamente enferma. No podía soportar la idea de que Jenny estuviera en condiciones de cuidar a los seres queridos de otras personas y abusar de ellos como lo hacía con mi madre", dijo la mujer.

La agente Gemma Weeks, de la Unidad de Investigación de Abuso de Adultos, dirigió la investigación, y declaró: "Dady estaba en una posición de confianza y se fue al cuidado de una mujer extremadamente vulnerable que no tenía medios para protegerse o dar la alarma a sus familiares".

La agresora admitió los hechos y fue condenada a 6 meses de prisión.