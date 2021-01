Así es la 'flash' de Amazon para comprar 16 brochas de maquillaje (casi cinco estrellas) por poco más de 11 euros

Aunque no nos maquillemos a diario, a todos los beauty addicts nos gusta saber que, cuando es necesario, disponemos de lo mejor para conseguir los looks y tendencias de la temporada. Por eso, además de apostar por los últimos cosméticos de los que todo el mundo habla (desde cremas hidratantes hasta eyeliners de colores, sin olvidar los populares iluminadores), es importante tener a mano las herramientas que nos van a asegurar el mejor resultado, ya sea un rodillo de jade para aliviar la hinchazón o algunas de las herramientas para definir nuestros rasgos. Pero, si algo no debe fallar es la calidad (y cantidad) de brochas de las que podemos disponer para asegurar la perfección en cada trazo.

Si bien es cierto que los kits más perseguidos suelen estar sujetos a grandes precios, también lo es que no hace faltar comprar exclusividad para asegurar que las brochas cumplen con nota con su función. Los usuarios de Amazon lo tienen claro y, por ello, cada vez que sale una oferta sujeta a algunos de los modelos de pinceles que mejor relación calidad precio tienen, las reservas se disparan en pocas horas. Y esto es, precisamente, lo que está ocurriendo con el juego de 16 pinceles de Anjou que, con casi cinco estrellas doras y más de 1200 valoraciones, ya lleva un 40% de pedidos. ¿Estás dispuesto a perder la oportunidad de hacerte con un best seller de Amazon por poco más de 10 euros?

El kit de 16 brochas, de Anjou. Amazon

Cabe destacar que, entre las 16 brochas que incluye este set, cada una tiene un uso específico para asegurar maquillajes precisos y a gusto del usuario. Entre los pinceles de mayor tamaño, necesarios para cubrir las zonas del rostro más grandes, encontramos uno para base, corrector, marcador y para color. En cuanto a los de precisión, destacar los de las sobras, eyeliner y labios, cejas y, por supuesto, el goupillon para las pestañas.

Y para que duren más...

Es esencial, cuando renovamos nuestros pinceles de maquillaje, asegurarnos que desde el principio (y antes del primer uso), están en condiciones para estar en contacto con nuestro cutis sin ensuciarlo ni irritarlo. Por ello, debemos ser muy cuidadosos con la limpieza de las brochas y tener siempre a mano algunos de los gadgets recomendados para eliminar las impurezas de las cerdas, ya sean las bases granuladas de silicona, las esponjitas limpiaresiduos o los spinner para lavar y secar al mismo tiempo cada pincel. Además, una vez a la semana, debemos pasarlas por una solución de agua y jabón, ya que es la mejor forma de desinfectarlas sin dañarlas y de asegurarnos de que siempre están listas para un siguiente uso sin peligro (¡sobre todo ahora en tiempos de maskné!).

