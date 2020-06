Los peligros de no limpiar las brochas de maquillaje (y cómo evitarlos con tres sencillos trucos)

Maquillarse forma parte de la rutina de belleza de gran parte de la población (hombres incluidos). Sin embargo, limpiar las brochas que utilizamos para hacerlo no. Una costumbre poco higiénica que, además, puede echar por tierra todos nuestros esfuerzos de lucir un cutis saludable, logrando que las dos limpiezas diarias, exfoliaciones semanales –con vaporizador incluido– y acciones hidratantes sirvan, más bien, de poco. Pero hay más: ¿sabías que pueden ser las causantes de puntos negros y espinillas? ¿O que son grandes transmisoras de bacterias que pueden provocar irritaciones cutáneas?

No hay que perder de vista que los pinceles, bien sean para extender la base o para perfilar la línea de los ojos, están en contacto constante con nuestra piel (y sus secreciones), pero también con agentes externos como el polvo. Por ello, y aunque la suciedad no sea apreciable a simple vista, hay que apostar por una limpieza general de las brochas al menos una vez a la semana, haciendo uso de agua corriente templada, jabón y, también, alguna herramienta específica que nos ayude a acabar con los restos sin acabar arrancándole los pelos, restándoles volumen o aportándoles tanta humedad que no podamos usarlas en mucho tiempo.

Pero, ¿cuáles son las más efectivas y dónde podemos encontrarlas? En Amazon hemos encontrado tres fórmulas prometedoras con las que limpiar tus brochas sin poner en peligro su integridad ni tu bolsillo. ¿Te animas a descubrirlas?

Tres buenos trucos para limpiar tus brochas

- Para los clásicos. Las diferentes zonas en relieve de este artículo permiten eliminar todos los restos de maquillaje de forma rápida y fácil. Solo tenemos que pulverizar el producto limpiador en la brocha y frotar esta en reiteradas ocasiones sobre el limpiador de silicona para que las partículas incrustadas se desprendan. Su pequeño tamaño y la ventosa incorporada facilitan el que siempre puedas tenerlo a mano para que tus brochas estén constantemente impecables.

Limpiador de silicona. Amazon

- Para llevar siempre contigo. Dentro de una cómoda caja que se puede transportar con faciliadad en un neceser o el algún bolsillo, la esponjita limpiaresiduos de Luxspire es ideal para eliminar los restos de sombras y evitar que emborronen tu párpado de varios colores cada vez que utilices el pincel específico para la ocasión. Además, como se puede lavar sin miedo a que se estropee, es ideal para lograr que nuestras brochas suelten todos los pigmentos antes de limpiarlas a fondo, para que el proceso sea mucho más sencillo.

Esponjita antiresiduos. Amazon

- Para los más techies. Si preferimos apostar por un dispositivo que haga el trabajo por nosotros, tenemos que optar por este spinner que es capaz de limpiar y secar las brochas en 30 segundos sin necesidad de usar agua. Para que queden impecable, debemos introducir la brocha en el cabezal y hacerlo girar en alguno de sus tres niveles de intensidad dentro del bol, donde caerán los restos de maquillaje incrustados en las cerdas.

Limpiabrochas mecánico. Amazon

