Lucía Rivera habla por primera vez de su ruptura con Marc Márquez: "Me costó mucho"

La modelo Lucía Rivera siempre se ha mostrado reacia a hablar sobre su vida personal, sobre todo cuando se trata de su pasada relación con el piloto Marc Márquez, con quien rompió en marzo del pasado año.

Sin embargo, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha decidido sincerarse a través de una entretenida ronda de preguntas en sus stories de Instagram, donde ya cuenta con más de 161.000 seguidores.

La joven, de 22 años, no ha dejado pasar por alto la intervención de una usuaria. "Acabar con tu última relación te hizo cambiar y quererte más que antes", rezaba el enunciado, al que Rivera ha respondido con rotundidad: "Pues sí, la verdad. Y me costó mucho".

Unos meses después de confirmarse la ruptura, la modelo rompió su silencio para pedir respeto. Eso sí, no quiso entrar en detalles: "Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan".

Desde que se diera su separación tras un año y medio juntos, ni a la influencer ni al piloto se los ha relacionado con nadie. De hecho, se habló de que Márquez, de 28 años, podría haber iniciado una nueva relación, pero se quedó en un rumor. "Me da bastante igual, pero supongo que no es verdad. Ya puede hacer lo que le dé la gana", opinó la modelo al respecto.