Shaila Dúrcal desvela las duras razones por las que no ha tenido hijos

Shaila Dúrcal ha acudido al Show de Bertín para hacer un repaso sobre su vida personal y profesional y contar, de paso, detalles hasta ahora inéditos de su faceta más privada.

Uno de ellos el motivo por el que aún no ha sido madre junto a su marido, el mexicano Dorio Ferreira, con el que se casó en 2008. La razón, según contó ella a Bertín Osborne y los colaboradores, es que echa mucho de menos a su madre, Rocío Dúrcal, y, medio en serio, medio en broma, contó que, precisamente, si no ha sido madre ha sido porque ella ya no está. "Pienso que iba a faltar esa conexión con la abuela. Eso es echar de menos".

La cantante, de 41 años, aseguró: "Tengo 41 años y si voy a tener me tengo que poner desde ya. Pero mi marido se ha quedado en la práctica".

"Tengo 41 años y si voy a tener me tengo que poner desde ya"

Además, comentó entre risas: "A mí la hija me la dieron hecha. Ya tiene 16 años y ya casi salimos juntas", en alusión a la hija de su pareja.

Asimismo, la artista admitió que, tras la muerte de su madre, quiso irse del país: "He de reconocer que huí y me escondí. Ahora he sentido la necesidad de volver y apoyar a mis hermanos".