Toñi, en 'First dates': "No he estado enamorada de ninguno de mis maridos"

A sus 72 años, Toñi reconoció en su presentación en First dates este miércoles que pese haber estado casada dos veces... "no he estado enamorada de ninguno de mis maridos, pero les he querido muchísimo" Eso sí, acudió al local de Cuatro con la esperanza de encontrar el amor.

"Soy una persona muy activa y como quiero estarlo mucho tiempo, tengo que hacer muchas cosas y no sentarme en el sofá a ver la tele", afirmó la madrileña. Carlos Sobera quiso saber qué tipo de hombres buscaba a la comensal.

"Que sea culto, activo... He intentado rehacer mi vida varias veces, pero no he encontrado al hombre perfecto, al que yo quiero, que es una cosa normal", comentó Toñi antes de conocer a su cita.

Toñi confiesa no haber estado enamorada de ninguno de sus dos maridos. ¿Será Enrique el hombre perfecto capaz de colarse en su corazón? 🤞 #FirstDates20Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/X71sUqbWRU — First dates (@firstdates_tv) January 20, 2021

Y no fue otro que Enrique, un jubilado madrileño que destacó en su presentación que "soy bastante normal, no bebo, no fumo, me gusta la música clásica, viajar, la zarzuela... todo lo que sea un poco de cultura".

Enrique llegó al restaurante con un regalo para su pareja de la noche, un ramo de flores: "Se me ha olvidado dárselo porque me ha dejado deslumbrado", señaló el madrileño al conocer a Toñi.

El jubilado no paró de piropear a la madrileña, pero ella, en cambio, no opinó lo mismo sobre la elección que había hecho el programa: "Es bajito, calvo y gordo. No me gusta nada".

Ambos pasaron a la mesa para cenar, pero la conversación no llegó fluir como debería para que los dos se gustasen. Uno de los temas en los que no coincidieron fueron en las labores del hogar.

"No hago nada en casa porque ya me maté a trabajar toda la vida. Si yo puedo arreglar un grifo, las mujeres hacen otras cosas como lavar o planchar", afirmó Enrique. Y añadió que "las mujeres que conozco siento que tienen complejo de servir a los hombres", opinión que la madrileña no compartió.

Pero la gota que colmó el vaso de Toñi fue cuando Sobera puso música en el local y todas las parejas que estaban cenando se pusieron a bailar un pasodoble. Tras dos pisotones, la jubilada se fue a sentar para evitar que Enrique lo volviera a hacer.

Al final, mientras que él sí que quiso tener una segunda cita con Toñi: "Estaría encantado, me ha gustado hasta físicamente, y eso que cuando somos mayores el físico...". Pero ella, en cambio, no quiso volver a verse "como pareja porque no he sentido mariposas en el estómago", aunque "si como amistad".