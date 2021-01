Localitzada una pastera amb 14 persones a bord prop del Far de Santa Pola

Es tracta de 13 homes, dels quals un d'ells afirma ser menor d'edat, i una dona. Tots són de nacionalitat algeriana, excepte una persona d'origen marroquí, que han sigut interceptats aquest dimecres per un operador del Sistema Integrat de Vigilància Exterior (SIVE), que ha detectat l'arribada de la pastera en direcció al Far de Santa Pola.

Una vegada rescatats, les persones migrants han sigut traslladades al port d'Alacant per a prestar-los assistència sanitària, on se'ls ha realitzat la prova PCR amb l'objectiu de detectar possibles contagis per coronavirus, tal com marca el protocol establit per Sanitat.