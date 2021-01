Cvirus.- La Comunidad prohíbe las reuniones sociales entre personas no convivientes desde este jueves

Esta norma será de aplicación tanto en espacios públicos como privados, y tanto en interiores como en exteriores, así como en vehículos particulares", según lo ha hecho saber el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras presidir la Comisión de Seguimiento COVID para analizar las decisiones adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud.

"Frenar esta oleada de contagios solo se puede conseguir de una forma: por eso, hemos decidido prohibir todo contacto social sin mascarilla, porque es lo que está provocando la expansión de la enfermedad", según López Miras, quien ha admitido que son medidas que "no nos gustan a nadie, pero que son imprescindibles".

Ha explicado que se trata de prohibir la actividad que está dando lugar a los contagios, "que se producen en su enorme mayoría cuando nos quitamos la mascarilla", según López Miras. El decreto que prohíbe las reuniones entre personas no convivientes entrará en vigor a partir de este jueves y estará activo durante un plazo de 14 días, según el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha comparecido acompañado por el consejero de Salud, Manuel Villegas.

La norma establecerá excepciones, como las personas que viven solas, que podrán formar parte de una única unidad de convivencia "ampliada"; la reunión de personas menores de edad con sus progenitores en el caso de que no convivan en el mismo domicilio; la reunión de personas con vínculo matrimonial o de pareja cuando no convivan en la misma casa; y el cuidado de personas mayores o dependientes.

En este sentido, ha precisado que la limitación afecta a la actividad no reglada y sin mascarilla, por lo que quedarían fuera de la prohibición, por ejemplo, la actividad de culto o la deportiva, que sí son regladas.

"Toda actividad que implique quitarse la mascarilla está considerada en este momento, de extremo riesgo, y queda prohibida en nuestra Región", según López Miras. "Si hemos limitado la actividad en la hostelería, debemos evitar que esos encuentros sociales se trasladen a las viviendas particulares", ha precisado. Y es que ha recordado que las reuniones en el ámbito del ocio y también en el hogar "están detrás del 78% de los casos en la Región".

"EL GOBIERNO CENTRAL NO ESTÁ HACIENDO NADA"

La rueda de prensa ha tenido lugar también tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que, según López Miras, ha sido "una nueva oportunidad perdida para la coordinación de una acción conjunta y eficaz, porque la situación por la que pasa la Región es exactamente la misma por la que, desgraciadamente, están pasando el resto de comunidades, al igual que está sucediendo en Reino Unido, Alemania o Portugal, que viven sus peores momentos y han tenido que adoptar decisiones muy drásticas, de país".

Sin embargo, ha reprochado que en España "combatimos al virus de 17 formas diferentes sin ningún tipo de coordinación nacional, lo que nos hace más débiles". Así, ha vuelto a reclamar "coordinación" y que el Gobierno central "ejerza el liderazgo, la responsabilidad u la competencia que le corresponde". Y es que, en su opinión, el Gobierno central "no está haciendo nada" porque "ha delegado la pandemia".

"Vemos con envidia que otros países toman decisiones como país, y aquí cada día nos levantamos con una medida diferente de cada comunidad autónoma", según López Miras.

MURCIA PIDE ADELANTAR LA VACUNACIÓN DE MAYORES DE 80 AÑOS

Ha valorado que Murcia ha sido la primera comunidad en vacunar a todas las residencias de mayores y de personas con discapacidad, y ha anunciado que la próxima semana comenzará ya a administrar la segunda dosis.

En cuanto a las residencias, Villegas ha señalado que hay 254 residentes positivos en 14 residencias. "Se habían vacunado a todas las residencias excepto a dos, que tenían brotes activos, y hay que resolver los brotes en las residencias antes de comenzar con la segunda dosis", ha precisado.

"Hemos empezado antes que muchos otros la vacunación del personal sanitario", según López Miras, quien ha indicado que se han inscrito para ser vacunados un total de 19.100 profesionales del Servicio Murciano de Salud (alrededor del 70% de la plantilla). Sin embargo, ha señalado que esto no quiere decir que se haya cerrado el plazo para la inscripción y se ha mostrado convencido de que ese porcentaje de sanitarios aumente.

Este miércoles estaba previsto administrar casi 4.000 dosis y espera llegar este fin de semana a las 30.000 vacunas administradas. "Mañana, además, terminaremos de vacunar a los profesionales de los centros de salud, y seguimos avanzando cumpliendo con la hoja de ruta establecida por el Ministerio para toda España en función de la previsión de la llegada de vacunas", ha explicado. Así, el Gobierno murciano ha pedido en el Comité Interterritorial poder adelantar la vacunación a los mayores de 80 años que están en sus casas.

Por otro lado, López Miras ha afirmado que ya ha llegado a la Región una partida "testimonial pero importante" de mil dosis de la vacuna de Moderna.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL VIRUS

Al ser preguntado por si se dan las circunstancias para decretar alguna medida más contundente como el cierre de la actividad no esencial, López Miras ha señalado que no se le ocurre "medida más dura" que la adoptada hoy, en la que se pide a los murcianos que "no pueden reunirse con sus seres queridos si no conviven con ellos".

Respecto a si este nivel de contagios puede tener relación con la denominada cepa británica, Villegas ha indicado que en Reino Unido, el 30% de los contagios se deben a esta nueva variante a pesar de que lleva tres meses actuando. Por tanto, cree que "pasarán meses, en principio, hasta que esta variante sea aquí causante del aumento de la transmisibilidad".

López Miras ha ratificado que las medidas se toman "cuando dicen los expertos y cuando la evidencia científica indica que es necesario". Así, ha defendido que Murcia, con la menor incidencia de España, no había "ninguna justificación para implementar que hay que reforzar las restricciones".

Ha destacado que en la Región no está pasando nada diferente respecto al resto del mundo, y ha puesto como ejemplo a Alemania, Reino Unido o Portugal, que han decretado un confinamiento porque la pandemia "está descontrolada". En la Región, añade, "hemos actuado cuando la evidencia científica lo ha dicho".

Así, ha destacado que el Gobierno murciano sigue una estrategia "epidemiológicamente contrastada". Por eso, ha defendido que Murcia es la única comunidad que ha establecido un baremo "epidemiológico y objetivo" para que toda la población sepa a qué atenerse en función de la evolución del virus.

"La gestión del Gobierno de la Región, como la del resto de las comunidades, la de Alemania, el Reino Unido, Portugal o el resto de Europa, ha sido la que en todo momento ha marcado al comunidad científica no solo nacional, sino internacional", según el presidente de la Comunidad.

"No solo no he usado nunca la frase 'salvar la Navidad', sino que repetí que había muchas navidades, pero solo una vida, e hicimos continuos llamamientos a la responsabilidad", según López Miras, quien ha insistido en que su Gobierno hizo siempre lo que indicó la comunidad científica.

Al ser preguntado por si ha considerado cambiar de equipo, López Miras ha asegurado que "tenemos ahora mismo al mejor comité de expertos que podemos tener".