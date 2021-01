Mai Meneses cuenta mediante viñetas su mala experiencia como parte del dúo Nena Daconte junto a su ex

Muchos recordarán a Mai Meneses como la primera expulsada de OT 2, cosechando el mismo éxito que Lola Índigo, primera expulsada de OT 2017; y otros la conocerán, precisamente, por este éxito al frente de Nena Daconte. Este dúo musical junto al por entonces su pareja, Kim Fanlo, saltó a la fama en 2005, y ahora sigue con ella en solitario tras un largo camino lleno de baches que ahora la cantante ha decidido revelar.

La madrileña conoció al músico durante la gira de OT 2 en la que él era el bajista y comenzaron una relación. La joven autoeditó su primer disco en 2006, que incluía su éxito En qué estrella estará y todos los temas estaban compuestos por ella. Firmó con Universal Music, quien parece que le pidió que incluyera al bajista como parte visible del proyecto, momento en el que Nena Daconte se convirtió en un dúo, aunque ella fuera la autora de las canciones.

En 2008 llegó su segundo disco, Retales de carnaval, que incluía el popular tema Tenía tanto que darte. Para entonces, ambos ya habían roto y, en 2010, Nena Daconte dejó de ser un dúo porque, en palabras de ella, "ya no había compenetración artística".

Por su parte, Kim Fanló se pronunció: "Fue Mai Meneses quien hace unos meses tomó la drástica decisión de terminar nuestra relación profesional como Nena Daconte para emprender su carrera en solitario. Nena Daconte ha sido, durante estos años, un tándem perfecto y, como tantas veces hemos dicho, no podría existir si faltara alguno de los dos".

Su tercer disco en 2010 fue Una mosca en el cristal, primero en solitario y con una nueva dirección en Universal Music. Dos discos más y dos hijos con su actual pareja, Eduardo Baeza, ahora Mai Meneses continúa al frente de Nena Daconte compaginando la música con su vida familiar. Por su parte, Kim Fanlo tiene su estudio de grabación en Barcelona en el que produce a artistas de la talla de Pablo López.

Las revelaciones de Mai Meneses

La evolución de su carrera y esta historia, más o menos conocida por las múltiples declaraciones que dieron tanto uno como otro, tienen ahora algo más de luz después de que Mai Meneses haya publicado en sus stories de Instagram unos dibujos muy esquemáticos que revelan conversaciones que ella tuvo con un bajista, señores de una discográfica y demás detalles sobre los que no ha dado nombres concretos, aunque son evidentes.

Vale, estamos en shock tras ver las historias de Nena Daconte.

¿Hemos estado equivocados pensado que ella era la mala todo este tiempo?



Atención a los dibujos que ha subido (sigue en el siguiente tweet): pic.twitter.com/dNiWl4kDdY — The Rubiew (@therubiew) January 12, 2021

Y es que, tras salir como primera expulsada de OT 2 y sentirse una perdedora, parece que la madrileña se enamoró de Kim Fanlo y le pidió unirse como músico para sus temas. El otro individuo, un señor en traje, le dijo que hicieran un dúo, algo que ellos aceptaron.

Los datos sobre su relación con ese supuesto bajista no eran del todo halagüeños, pues los bocadillos que Meneses dibujó decían cosas como "Te juzgo en tu pequeñez pero... puedes quedarte conmigo", "No tienes idea de nada" o "Vaya loca".

Cuando decidió marcharse, el dibujo apunta que lo que él le dijo fueron cosas como "¿A dónde te crees que vas si mí?", "¡A juicio vas!", "¡Le voy a decir a todo el mundo que eres mala!" y "Crees que cantas como Ella Fitzgerald". Además, parece que se quedó con el Premio Ondas a artista revelación que ganaron en 2006.

Como colofón, Mai Meneses publicó su imagen años después, en paz, rodeada de sus hijos, plantas y en una aparente felicidad más ajena estos dramas que tuvo en el mundo de la música. Pero después, quiso publicar unos dibujos extra para explicar el motivo de que siguiera usando el nombre de Nena Daconte.

Y es que, tras informar de su separación a la discográfica, esta ofreció que ella siguiera con el nombre y el bajista pasara a ser productor de la empresa. Pero él se negó a todas las ofertas e incluso aunque aceptarlo supusiera cobrar un alto porcentaje de los beneficios futuros. Y finalmente, tras sus "primeras acciones legales", Mai Meneses consiguió continuar su carrera como Nena Daconte en solitario.

En enero de 2010, Mai se quita esa cara de idiota y toma cartas en el asunto.

“Ahora... me toca a mí”. pic.twitter.com/HmLWZbgD3p — The Rubiew (@therubiew) January 13, 2021

Tal y como apuntó en su siguiente dibujo, estos sucesos contrastan enormemente con el comunicado que dio a finales de 2010 tras la ruptura de Nena Daconte en el que parecía que se había roto la relación musical casi sin esperárselo.

"Ahora ya puedo decir que he abrazado 'ese poquito de rencor' que me quedaba por dentro", concluyó la artista en sus stories, no sin antes escribir "Un nuevo día empieza", como dando la bienvenida a una nueva etapa.

También aprovechó sus redes para publicar un post en el que resumía un poco sus sentimientos y revelaba que siempre se había sentido "culpable por no haber sabido manejar las emociones que acabaron desembocando en aquella separación". "Me sentí recriminada desde fuera por no ser suficientemente madura emocionalmente. Y me hicieron pagar. Y me dolió porque era lo mismo que pensaba yo de mí misma", confesó.