Juan Antonio deja sin palabras a Carlos Sobera: "¿Qué haces en el restaurante de 'First dates'?"

Día tras día, las historias de los comensales de First dates no paran de sorprender a Carlos Sobera que, aun así, hay algunas que le dejan con la boca abierta y sin poder articular palabra, como la de Juan Antonio este lunes.

"Me defino poliédrico, un poco camaleónico porque puedo fluctuar de decir las cosas directamente a disfrazarme mucho", señaló el experiodista en su presentación en el programa de Cuatro.

El presentador quiso saber cómo le había ido en el amor al madrileño, que le explicó que "ha sido tormentoso porque he tenido muchas circunstancias que no estaban previstas ya que lo que me gustan son las mujeres, pero, en ciertos momentos, he tenido contactos sexuales con hombres en un contexto grupal".

Sobera fue directo al grano: "¿Cuántas relaciones has tenido?", a lo que Juan Antonio le respondió que "muchas y variadas. En mi apogeo mantuve relaciones simultáneas con cuatro mujeres, pero mi error fue que todas sabían lo que pasaba".

"Tuve dos hijos que se llevaban un mes de diferencia con dos de ellas", señaló el experiodista. "La pregunta que me hago es que, después de tanta rocambolesca historia: ¿Me puedes decir que haces en el restaurante de First dates?", quiso saber el presentador.

Juan Antonio le respondió que "nunca hay que rendirse y siempre hay que dejar abierta la puerta a encontrar una mujer que me llene". Entonces Sobera procedió a presentarle a su cita, Virgina.

Juan Antonio no es un hombre fácil cuando se trata de amor y Virginia podría ser la mujer ideal con la que seguir disfrutando de una vida cargada de intensidad 👍 #FirstDates11Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/x9g6VyP8zE — First dates (@firstdates_tv) January 11, 2021

"En el amor he tenido de todo: Bueno y malo. Ahora está ausente", afirmó la economista. "Nunca he querido tener hijos porque en mi época de reproducción estaba muy liada sacando mi vida adelante", añadió.

En la barra del local de Cuatro la venezolana y el madrileño comenzaron a conocerse, y ya en la mesa, durante la cena, intentaron buscar algo en común que les permitiera conectar.

"Me gusta de ella que es muy espontánea, expresa muy bien lo que quiere y, sobre todo, lo que no", afirmó Juan Antonio sobre su pareja este lunes. "Puse los cuernos a mi pareja porque me aburría", comentó Virginia, a lo que él añadió que "ese es el mejor motivo".

Al final, el experiodista sí que quiso tener una segunda cita con la venezolana "porque han quedado perfiladas unas líneas maestras de entendimiento que se pueden explorar".

Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me parece un hombre bastante interesante, culto, con el que se puede hablar de todo y pasar una velada interesante", concluyó Virginia.