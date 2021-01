Tu horóscopo diario: viernes 8 de enero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 8 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Alguien que no te esperas va a apostar por ti a la hora de un proyecto o de una mejora en el trabajo. No debes decir que no a esa oportunidad incluso si crees que no estás preparado o preparada. Acepta el reto y mira al frente sin ningún temor.

Tauro

Si te encuentras con alguien que no escucha tus argumentos y que solo quiere escuchar a quien piensa como él o ella, es mejor que no entre en debates de ninguna clase. Solo servirá para ponerte de mal humor. Busca aliados, no enemigos ni adversarios.

Géminis

Aprovecha el fin de la semana para buscar un poco de tranquilidad y dejar cierto bullicio que no te hará bien. No estaría de más una larga conversación con la pareja para encarar el futuro próximo. Hay asuntos sobre la mesa que debes aclarar.

Cáncer

A pesar de haber pasado algún día de vacaciones, lo cierto es que has vivido momentos intensos en lo emocional y eso te ha producido cierto agotamiento mental. Es hora de alejarse de todo y de descansar. Te vendrá bien escuchar música y estar a tu aire.

Leo

Volver a la rutina no es lo que más te apetece, pero piensa en que has podido disfrutar de momentos que te han compensado mucho en lo personal y que no habías tenido desde hace mucho tiempo. Eso es importante porque te ha recargado las pilas.

Virgo

Alguien te puede hoy dar un pequeño disgusto, quizá sea algún familiar con el que no estás de acuerdo y que te lleva a tener que decir “no” abiertamente a una invitación o a una acción común. Eso te puede poner en un compromiso desagradable.

Libra

Vas a valorar mucho los consejos de alguien que ve muy claro lo que estás haciendo mal en un tema de pareja. No dejes pasar la oportunidad de perdonarte y recomenzar de nuevo. Cambia tu actitud, reconoce tus defectos e intenta mejorar.

Escorpio

Un trabajo te va a costar mucha concentración, pero justo esa focalización es muy positiva para ti, ya que te ayuda a dejar de darle demasiadas vueltas a la cabeza y obsesionarte en algo negativo. No es momento de verlo todo negro, hay luz.

Sagitario

Hoy te vuelcas en mejorar la calidad de vida y las circunstancias de alguien que tienes cerca y que no atraviesa por su mejor momento. Esa ayuda será también algo muy curativo para ti porque te sentirás especial y útil para los demás.

Capricornio

Tenderás a la reflexión y no te apetecerá mucho contar tus problemas a nadie, lo que te puede provocar algún malentendido con un familiar. Intenta dejar las cosas claras y no echar culpas a nadie. Los demás no son la causa de tus males.

Acuario

Si dejas que la parte más individualista de ti salga a relucir, puedes frenar tu relaciones afectivas de cualquier clase y eso no te conviene. Déjate llevar por los deseos de la pareja o la familia y actúa en grupo, incluso si no es lo que más te apetece.

Piscis

Una jornada muy interesante porque te darás cuenta de cómo puedes salvar un obstáculo que hasta ahora te parecía infranqueable. Tu fe en ti te va a abrir el camino y debes seguirlo sin pensar en nada más. Quizá debas dejar de lado a alguien que no te conviene.