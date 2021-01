Unax Ugalde da la bienvenida a su segundo hijo: "Imposible empezar mejor el año"

Unax Ugalde y Neus Cerdá han empezado el año a lo grande dando la bienvenida al mundo a su segundo hijo. El protagonista de La valla ha publicado una imagen del recién nacido donde también ha desvelado el nombre.

El actor ha compartido un fotografía donde se aprecia cómo la mano del pequeño agarra su dedo: "¡Ahora sí que sí! ¡Neus, Odei, Marc y yo os deseamos un feliz 2021!".

"Gracias hospital San Rafael por vuestra impecable atención, al doctor Víctor Martín, al matrón Juan y a todo su equipo. Imposible empezar mejor el año. Love is in the air", ha escrito emocionado junto a la fecha: "3-01-21".

La emocionada mamá (por segunda vez) también ha querido mostrar en su cuenta de Instagram otra entrañable instantánea del bebé: "Bienvenido Marc, que empiece el rock & roll".

El intérprete y la periodista han recibido muchas felicitaciones por parte de sus seguidores y de rostros conocidos como Roberto Leal, Paula Echevarría o Christian Gálvez.