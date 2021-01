Tom Brusse se viene abajo tras conocer uno de los resultados del 'polideluxe': "Sandra me va a dejar"

Este sábado, Tom Brusse se sometió al polideluxe. Se trató de uno de los polígrafos más esperados hasta la fecha, pues ya durante su estancia en La casa fuerte anunció que lo haría en cuanto pudiera. Todas las respuestas giraron en torno a la vida sexual de Brusse, con una especialmente tranquilizadora: dijo que el supuesto beso con Samira era mentira, y Conchita le dio la razón.

Sin embargo, la máquina desveló que, en ocasiones, Tom pensaba en Melyssa al tener relaciones con Sandra, y que el empresario estaba pendiente de lo que subía su ex a las redes sociales. Pero lo peor llegó cuando Jorge Javier quiso saber, como última pegunta, si Tom está enamorado de Sandra. Y es que, según el empresario, su novia le había puesto la condición de que, si salía que no estaba enamorado, terminaría su relación.

Entre lágrimas después de que saliera que no estaba enamorado, Brusse contó lo nervioso que estaba al responderla, y Conchita comentó que él estaba harto de los celos de Pica. Aunque en una pregunta anterior resultó que él había pensado acabar el noviazgo, lo cierto es que ahora la idea no le hacía ninguna gracia al empresario, muy afectado.

"Estoy jodido. Me va a dejar y no quiero que esto termine", concluyó Brusse, que contó que su novia le había hecho las maletas por si mentía sobre esta pregunta. El que acabó la entrevista muy contento fue el presentador, pues se enteró de que le gustaba al empresario y que no descartaba tener algo con él.