No es la primera vez que Chenoa elige un diseño de la firma de moda murciana Laura Bernal en sus estilismos. Ya lo hizo en la presentación de su último disco 'A mi manera' con varios looks o en programas como 'Zapeando', 'Tu Cara me Suena'.

Ahora la cantante lleva uno de los diseños estrella en la promoción del especial que se emitirá en Nochevieja en la 1 de TVE, tras las campanadas con Anne Igartiburu y Ana García Obregón.