Sara, en 'First dates': "Es la primera vez que ceno con un chico en un restaurante, como mucho había ido a un burguer"

Sara disfrutó como nunca este martes su visita a First dates ya que, como le reconoció a Matías Roure, el barman del programa, "es la primera vez que ceno con un chico en un restaurante, como mucho había ido a un burguer".

El argentino, sorprendido, señaló: "¿Sabes dónde estás?", y ella le respondió: "Es que soy muy joven". Carlos Sobera, por su parte, también se mostró sorprendido de que fuera la primera visita a un restaurante con un chico de la vallecana.

"¿Dónde sueles quedar?", preguntó el presentador, a lo que la estudiante le contestó que "en la calle porque tengo 20 euros de paga cada viernes que me da mi madre, que no quiere que trabaje".

Carlos Sobera y Sara, en 'First dates'. MEDIASET

Sara también comentó que "mientras que en Vallecas se piensan que soy una pija, en El Retiro me llaman choni. La verdad es que soy un 7,2 choni y lo demás, pija", señaló entre risas.

Su cita fue Cristian: "Me gustan mucho las chicas, pero no soy un 'viva la vida', prefiero conocerlas y si surge algo más, pues adelante". El madrileño fue incapaz de ocultar sus nervios con su cita, que se los notó nada más verle

"Te he visto nervioso, pero viéndote así, yo me tranquilizo porque los dos estamos igual", afirmó Sara. "Venimos a pasarlo bien y a conocernos", añadió Cristian antes de que Sobera les acompañara a la mesa.

Durante la velada ambos encontraron varios puntos en común que hicieron que en la decisión final los dos quisieran tener una segunda cita: "Me has roto los esquemas", reconoció el madrileño.

"Me encantaría volver a quedar con ella porque es una chica súper simpática, alegre, extrovertida y me ha encantado físicamente. Es muy guapa". Así justificó Cristian su decisión mientras abrazaba a Sara. La joven, por su parte, también quiso una segunda cita porque "me gustaría conocerle fuera de aquí y ver lo que surge".