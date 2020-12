Encarna, decepcionada con José Juan, su cita en 'First dates': "Es medio polvo y le falta un palmo"

El vestuario de Encarna encandiló a Carlos Sobera nada más llegar este lunes a First dates: "¡Qué guapa!", exclamó el presentador de la comensal, que explicó: "Soy pibonéxica. Yo, si salgo, las botitas, las medias negras, el vestido negro, la pajarita, el abrigo negro...".

"He venido a buscar novio, no estoy aquí de paseo, quiero uno ya para llevármelo a mi casa", comentó entre risas la leridana mientras que el presentador admitió que "se nota...".

Y añadió que "quiero un hombre de verdad, no quiero niños en mi vida. Que esté a mi altura. Hace cuatro años que me separé después de 36 años y tuve que ir al psicólogo porque era Juana la Loca, le habría matado y enterrado en Tordesillas".

"Desde que me separado entro, salgo, no tengo control y hago unas locuras que claman al cielo", admitió la enfermera antes de conocer a José Juan, un prejubilado de Reus que comentó en su presentación que "soy un poco presumido y me gusta verme bien. No me pongo un diez porque no tengo abuela".

José Juan y Encarna, en 'First dates'. MEDIASET

Pero su físico no convenció mucho a Encarna, que nada más verle afirmó entre risas: "¡Qué bajito es! Si le voy a dar un beso en la frente como al Papa. Es medio polvo y le falta un palmo".

Y si su cita comenzó mal en la barra del restaurante de Cuatro, no mejoró durante la velada, ya que José Juan no consiguió conquistar a la leridana, pese a que a él le pareció "muy atractiva, risueña y con mucho salero".

Como era de esperar, Encarna no quiso tener una segunda cita con José Juan ya que "es una persona con la que puedes tener una conversación y estar horas hablando, pero no me gustan los animales, ni bailar, cosas que a él le gustan". Mientras que el prejubilado, por su parte, tampoco quiso volver a quedar.