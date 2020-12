Tu horóscopo diario: sábado 26 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 26 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy se relaja todo lo que ayer sentiste de tensión y vas a poder pensar y centrarte en cosas mucho más agradables y divertidas. No te van a faltar motivos para sonreír y disfrutar de ciertas cosas que hace bastante tiempo que echabas de menos.

Tauro

Puede que tengas que empezar a planificar una visita muy especial y eso te hace estar con ilusión y con ganas de moverte y no te dejarás llevar por ningún tipo de sensación negativa. Hay alguien que demuestra que te quiere por encima de muchas opiniones.

Géminis

Puedes invertir algo de tiempo en un asunto profesional, porque te vendrá muy bien para avanzar en tus metas, a pesar de ser un día festivo o casi festivo. Pero debes también reservar un espacio para relajarte y estar a tu aire o incluso organizar alguna diversión.

Cáncer

Estarás bastante más vitalista que ayer y no te importará compartir algo que tienes en aprecio o que te gusta mucho con otras personas. Esa generosidad será recompensada mucho antes de lo que crees. Verás que todo vuelve a ti con un espíritu amable.

Leo

Vencerás cualquier obstáculo que te propongas ya que hoy sientes un impulso de lucha, de ir hacia delante y de ganar en algo que te llega muy adentro y que significa mucho para ti. Ese espíritu y tu determinación serán fundamentales para vencer.

Virgo

Haz como si no oyeras una frase o una contestación que pueden darte hoy y que desde luego sabes que no es justa y que no te mereces. Pero no será sano para ti meterte en discusiones, es mejor que no des pie a seguir la conversación. Date un paseo para relajarte.

Libra

A pesar de tus esfuerzos y del ánimo que le has dado, es posible que haya alguien a tu lado que se siente triste y no estaría de más que procurases comprender todo lo que siente. Esa empatía tiene un gran valor a la hora de disfrutar de la amistad verdadera.

Escorpio

No estarás lejos la tentación de vivir algo que de alguna manera está fuera de lo habitual o que se considera incorrecto. Si es una relación con alguien que ya tiene otra, debes de tener las cosas muy claras y saber de verdad con lo que estás jugando.

Sagitario

No quieras controlar todo lo que sucede a tu alrededor y a las personas que forman parte de tu mundo más cercano. Ese afán de control no es sano y no puede traerte más que disgustos, así que es hora de empezar a cambiar esa tendencia.

Capricornio

Solo vas a tener hoy tu propio criterio y tu propia iniciativa para tomar una decisión que vienes posponiendo por muchos motivos, entre otros, las fechas en las que estamos. Nadie te pude dar un consejo, ya que eres tu quien debe decidir.

Acuario

Cuida mucho cualquier clase de esfuerzo o movimiento brusco que puedas hacer hoy, y más si tiene que ver con un deporte o con el automóvil. Hay algún riesgo de que puedas sufrir una contrariedad en ese sentido. No te confíes demasiado.

Piscis

No debes estar todo el día lamentándote si cometes un error con alguien y dices o haces algo inapropiado. Pide disculpas en cuanto puedas, cuanto antes, mejor. Si lo dejas pasar, la bola se hará más grande porque intervendrán otras personas. Cuidado.