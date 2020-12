Los vinos de Rioja se sitúan en top mundial

Destaca el reciente encumbramiento de un Rioja al puesto número uno del ranking de los 100 mejores vinos del mundo de 2020 de la revista estadounidense 'Wine Spectator', o la lista de los mejores 100 vinos de España del prestigioso periodista y escritor James Suckling, cerca de la mitad de cuyas posiciones son copadas por vinos de esta misma región.

Múltiples reconocimientos de otros prescriptores especializados como Tim Atkin y publicaciones y certámenes internacionales como Wine Enthusiast o Decanter World Wine Awards dan cuenta de la indiscutible condición de líder de la Denominación de Origen más antigua de España.

Para ello, ha ofrecido una serie de ejemplos de la potencialidad, como los vinos de 'La Rioja Alta, S.A'. Gran reserva 890, 2005. Precio orientativo 150 euros. 98 puntos TIM ATKIN MW. 98 puntos JAMES SUCKLING. 97 puntos DECANTER. 4º Mejor Vino del Mundo por WINE SPECTATOR 2019.

Bodegas y Viñedos de Gómez Cruzado, S.A. Montes Obarenes 2015 - Precio orientativo 42 euros. 96 puntos TIM ATKIN MW. World Wine Awards Medalla de Plata DECANTER.

Bodegas Roda, S.A. Cirsion 2016 - Precio orientativo 200€.99 puntos GUÍA GOURMETS. 98 puntos WINE ENTHUSIAST. 98 puntos JAMES SUCKLING.

Marqués de Murrieta, S.A. Castillo Ygay Tinto Gran Reserva Especial 2010 - Precio orientativo 150 euros. Mejor Vino del Año 2020 por WINE SPECTATOR. Nº 1 en el ranking mundial. 100 puntos FALSTAFF. 99 puntos JAMES SUCKLING. 97 puntos ROBERT PARKER.

Castillo de Cuzcurrita, S.L. Cerrado del Castillo 2015 - Precio orientativo 50 euros. 96 puntos PROENSA. 'Spanish Wines you should have in your cellar: the top 24' DECANTER.

Compañía Vinícola del Norte de España (C.V.N.E) S.A. Real de Asúa 2016. Precio orientativo 53,50 euros. 97 puntos JAMES SUCKLING, 97 puntos WINE ENTHUSIAST, 96 puntos TIM ATKIN MW.

Bodegas F. Remírez de Ganuza. S.L Remírez de Ganuza Gran Reserva 2004. Precio orientativo 1.100 euros. 100 puntos ROBERT PARKER.

Bodegas Palacios Remondo, S.A. Quiñón de Valmira 2018 - Precio orientativo 400 euros. 98 puntos ROBERT PARKER.

Bodegas Muga, S.L. Torre Muga 2016. Precio orientativo 68 euros.98 puntos JAMES SUCKLING, 97 puntos TIM ATKIN MW. 96 puntos ROBERT PARKER.

Viñedos de Páganos, S.L. La Nieta 2017. Precio orientativo 99,5 euros. 99 puntos GUÍA PROENSA. 98 puntos GUÍA GOURMETS. 97 puntos TIM ATKIN.

Esta selección de Riojas hará las delicias del wine lover más exigente. "Genuinos, honestos y absolutamente deslumbrantes, estos son vinos dignos de ser abiertos en los brindis y momentos más especiales del año como los que se avecinan".

SOBRE RIOJA

La Denominación de Origen Calificada Rioja se extiende por tres zonas de producción (Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental), 144 municipios, 600 bodegas y 15.000 viticultores. Cada uno de los siete valles formados por el Ebro y sus afluentes tiene su propio microclima y suelo, que van desde un clima atlántico y suelos arcillo-calcáreos de Rioja Alavesa y la Sonsierra, hasta el clima más seco y cálido, de aire mediterráneo y con suelos aluviales de Rioja Oriental, pasando por los suelos arcillo ferrosos y la influencia atlántica de Rioja Alta. El resultado, un amplio abanico de vinos que hacen de Rioja la tierra de los mil vinos.

Calidad y competitividad han sido claves para la continuidad de su tradicional línea de progreso, consolidando el resultado de esta rigurosa normativa es una posición de liderazgo de los vinos de Rioja en el mercado nacional e internacional. Según el informe Nielsen, 3 de cada 10 botellas de vino de calidad que se beben en España son vinos de Rioja, magnitud que se eleva a 8 de cada 10 cuando se trata de mayor valor añadido, los tintos criados consumidos en Hostelería. El 37% de las ventas de vinos con denominación de origen en España siguen siendo de Rioja, región que cuenta con una tasa de conocimiento que se eleva hasta un 98 por ciento, afirmando que 98 de cada 100 consumidores conoce los vinos la Denominación.