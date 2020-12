Loteria.- El segon premi deixa més de 53 milions en les poblacions alacantines del Pinós, Crevillent, Elda i Callosa

El municipi alacantí que més sort ha repartit d'aquest segon premi ha sigut el Pinós, amb un total de 29 sèries, en l'administració número 2 situada en el carrer Passeig de la Constitució. Segons ha indicat la propietària a Europa Press, Marlem González, la notícia ha resultat "molt emocionant" a causa de la magnitud del premi, el qual s'ha venut íntegrament per finestreta a veïns de la localitat.

Per la seua banda, un altre dels municipis que ha resultat agraciat amb el Sorteig ha sigut Crevillent. L'administració número 4, en el carrer Verge del Pilar 11, ha venut 80 dècims per finestreta. Igualment, els propietaris han afirmat que alguns dels bitllets premiats han arribat fins a Rafal, lloc de residència dels responsables. "Alguns dels dècims es van vendre ahir a última hora, en concret uns 12, estem molt contents per tot el que ha suposat per al poble i la felicitat que hi ha ara mateix", ha indicat una de les responsables de l'administració.

Igualment, l'administració número 5 d'Elda, del carrer Eduardo Dato 15, ha repartit cinc sèries del segon premi. La majoria han anat a parar a clients habituals que tenien assignat el número des de fa quatre anys, el temps que porta obert l'establiment. Igual que la resta d'administracions, és la primera vegada que dona un premi en el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal.

Finalment, s'ha venut una sèrie també en l'administració número 2 en la localitat de Callosa de Segura, situada en el carrer Nostra Senyora dels Desemparats 13.

El número 6.095 ha resultat agraciat amb el segon premi del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, dotat amb 1.250.000 euros a la sèrie i va ser cantat a les 13.09 hores en l'octau filferro de l'octava taula.