Pillado 'in fraganti' un concursante de 'La Ruleta de la suerte' mientras hacía trampas

Nada más empezar este lunes el programa de Antena 3 La ruleta de la suerte, su presentador, Jorge Fernandez ha podido demostrar a sus espectadores y sobre todo a sus concursantes, sus dotes de Sherlock Holmes.

Al también actor no se le escapa ni una, y en esta ocasión no iba a ser para menos. Mientras daba paso a los jugadores, se ha dado cuenta que uno de ellos iba a partir con ventaja después de ver un comodín que no le correspondía. "A mi no me engañas" le ha dicho el alicantino a su concursante.

Entre risas nerviosas propias de alguien a quien han pillado con las manos en la masa, el acusado ha intentado defenderse.

Gracias humor que envuelve al programa, el asunto no ha ido a más y ha quedado en una simple anécdota seguida de una advertencia del presentador, que le daba un punto negativo al culpable y ha advertido a sus dos compañeras para que estuvieran atentas a partir de ese momento.