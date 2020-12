Mona Hatoum, una relectura de Pinazo, el universo Renau y los jóvenes, protagonistas del 2021 en el IVAM

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, y la directora del IVAM, Nuria Enguita, han presentado la oferta expositiva del próximo año de las dos sedes del museo: nueve propuestas para el Centro Julio González de València y dos para el IVAM-Alcoy (Alicante).

La primera de las nuevas exposiciones del Centre Julio González se podrá visitar entre marzo y octubre del próximo año. Se trata de 'Imaginarios mecánicos y técnicos en la Colección del IVAM', con obras de nombres de referencia mundial como Alexander Calder, Marcel Duchamp, Lászó Peri, Man Ray, Yturralde, Alfaro, Sempere, Soledad Sevilla, Elena Asins o Maribel Doménech.

También se exhibirán los trabajos de Mona Hatoum, ganadora del premio Julio González 2020, que refleja "una fuerte densidad política en una búsqueda de la respuesta emocional del público y el cuestionamiento del entorno a través de los objetos".

Además, la pintura y el dibujo de Pinazo ocuparán un lugar relevante en la sala de la Muralla del IVAM y, según Nuria Enguita, "supone una relectura de uno de los artistas valencianos clave de la pintura moderna valenciana, a partir de sus reflexiones visuales sobre las interacciones sociales y las formas de ocupar los espacios públicos".

Tampoco faltará en el calendario de 2021 la referencia Renau con la selección 'Los exilios de Renau', que aborda una parte de su producción menos conocida, la del período histórico de su exilio en México y la República Democrática Alemana.

Los visitantes del museo también tendrán la oportunidad de conocer la expresividad del artista de origen israelí Absalon, en una exposición coproducida por el IVAM y el CAPC Musée d'Art Contemporain de Burdeos.

Habrá también espacio para la exhibición de las prácticas artísticas derivadas del patrimonio industrial valenciano con la muestra 'Industria/Matices, Tramas y Sonidos', basada en lo sonoro, lo inmaterial y los movimientos sociales.

Además, en estas últimas semanas, se han programado tres exposiciones más "con la voluntad de profundizar en los ejes de lo popular, la historia y los contextos y los feminismos", ha comentado la directora del IVAM.

Dos de estas exposiciones se podrán visitar en la galería 6. Desde finales de abril se abrirán las puertas a 'Cardiograma', de Lola Lasurt, que tiene como punto de partida el encuentro de la artista con un 'ninot' de falla indultado de nombre 'Democracia'; y a partir de octubre a la obra del valenciano Guillermo Ros, centrada en la investigación de la relación entre la violencia sistémica contemporánea y el hecho artístico.

La última cita programada es 'Ensayos sobre lo cutre. Lecturas del archivo de Miguel Benlloch' en la galería 3. La obra del que fue un 'performer', poeta y activista político y cultural de origen valenciano dejará huella en el IVAM con sus poemas, 'performances', 'collages' y fotografías, que ponen el cuerpo en el centro de los discursos artísticos.

En cuanto al IVAM-Alcoy, que en 2021 será capital cultural valenciana, exhibirá de marzo a octubre una gran muestra de escultura española con obras del propio museo y del Museo Reina Sofía en que se podrán ver obras de artistas como Julio González, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Eduardo Chillida, Juan Muñoz, Susana Solano, Carmen Calvo, Ángeles Marco, Esther Ferrer, Equipo Crónica o Yturralde.

Asimismo, en noviembre, acogerá la exposición 'Huella, narrativa y concepto. Fotografía en la Colección del IVAM desde 1950', un recorrido que incluirá trabajos de Robert Frank, Lee Friedlander, Warhol, Baldessari, Sherman, Prince, Smithson, Greco, Matta-Clark, Fulton, Pane o Export.

En opinión de Raquel Tamarit, "el calendario expositivo refleja la consolidación del trabajo que se llevaba realizando desde hace meses e incorpora recientes aportaciones que lo completan, realizadas por la nueva directora del IVAM en el breve tiempo que lleva liderando la institución".

La secretaria autonómica ha subrayado que el presupuesto del IVAM para el próximo año que llega a los 11,1 millones de euros por parte de la Generalitat, "un 13 % más que en 2020".

Un aumento progresivo, año a año, para dignificar y acompañar a esta institución de peso cultural que contaba solo con 5,3 millones de euros en 2015", y ha añadido: "Tenemos un punto de partida de inversión para el próximo año importante porque, además, hemos conseguido que el Ministerio incremente su presupuesto para esta institución de referencia cultural hasta llegar a los 400.000 euros". En este punto, ha aludido al "compromiso" del Ministerio para colaborar en la digitalización de los fondos.

Tamarit también ha resaltado como "novedad importante" que el presupuesto del próximo ejercicio ya incluye aportación destinada a la adecuación del la nave del Parque Central de València que acogerá la futura subsede en la capital. "No me gusta pisarme los dedos, pero nos gustaría que toda la intervención pudiera estar acabada, si no en 2021, porque tenemos que ser realistas, sí en 2022. 700.000 euros este año destinados para poder emprender proyectos y es un reto importante".

"MICROCIRUGÍA" EN EL CENTRO JULIO GONZÁLEZ

Por su parte, Nuria Enguita ha apuntado que pueden llevarse a cabo pequeñas intervenciones en el Centro Julio González, en concreto "en la explanada, acondicionar salas, trabajar el hall, cuestiones de mantenimiento de un edificio que necesita ciertos cambios (sistemas de refrigeración o iluminación), que generan obras internas y que serán muy visibles en su momento final pero que son microcirugía" y, en principio, no obligarían a cerrar el edificio.

Acerca del programa de exposiciones, ha comentado que "el programa expositivo diseñado para 2021 pretende poner en valor las obras de la colección del museo, potenciar la presencia de artistas mujeres y apoyar la creación de jóvenes con un proyecto específico".

También ha llamado la atención sobre el proyecto específico para jóvenes creadores. "Lo hemos impulsado durante estas semanas y estamos acabando de concretarlo, con el objetivo que favorecer la vertebración de un contexto local de creación, investigación y pensamiento", ha explicado.

Cada año y medio, el IVAM seleccionará a cinco artistas jóvenes menores de 35 años para que trabajen en la producción de una intervención tras un ejercicio de investigación, experimentación y relación con el contexto local.

"Las personas seleccionadas -ha detallado- deben tener un vínculo artístico con la Comunitat Valenciana y se planteará la colaboración con agentes nacionales e internacionales para generar sinergias, poner su trabajo en relación con otras experiencias y conectar el contexto artístico local con el internacional. La culminación de este trabajo será un acto expositivo en el Centre Julio González, a manera de recapitulación o archivo vivo del proceso de investigación".

A este nuevo proyecto "se añade un elemento más que ya hemos iniciado", ha expresado Enguita, "porque queremos que durante 2021 se pueda ver el trabajo que se está realizando para la digitalización de los fondos bibliográficos, de archivo y de imagen del IVAM, que creo que es fundamental para desarrollar más la vertiente investigadora de la institución".