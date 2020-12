Oltra aclara que la limitación de reunión con dos grupos de convivencia solo se aplicará en los días señalados

Así lo ha explicado Oltra este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha afirmado que son medidas "muy impactantes" en estas fechas, pero que el Botànic es un "gobierno responsable que tiene que estar a la altura de las circunstancias" y h de "tomar medidas aunque sean impactantes para la gente", pero que sean "coherentes con la gravedad" de la situación. "No podemos permitirnos una tercera ola", ha remarcado.

Así ha defendido la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas las medidas adoptadas este jueves en la interdepartamental, tras una semana en la que se han superado todos los días los 2.000 casos comunicados (de hecho el martes se batió el récord de la pandemia con 2.841 contagios) y hay 1.158 personas ingresadas y 214 en UCI.

Oltra ha defendido que "en este momento, salvar la Navidad es salvar vidas, salvar la salud y proteger a los valencianos de este maldito virus". "El año que viene habrá otra Navidad, y tendrá 365 días para juntarnos, recuperar abrazos y besos que se han quedado detrás de las mascarillas, pero no los podremos dar si falta la gente. En Navidad de 2021 no queremos ninguna silla vacía que podamos evitar", ha agregado.

Además, ha argumentado que las medidas también son "impactantes" para los miembros del Consell. "Nosotros también somos personas, nos duele igual que al resto de la sociedad, y habrá gente querida a la que no podremos ver, pero es nuestra obligación política y moral estar a la altura de lo que en este momento la situación requiere", ha agregado.

"Este es un mensaje para todo el mundo, también para la oposición. Es el momento de arrimar el hombro y estar al lado del gobierno en unas medidas que también nos cuesta tomar, porque todos tenemos corazoncito, pero son absolutamente imprescindibles", ha agregado, en referencia a las críticas de la líder del PPCV, Isabel Bonig.

En este sentido, ha apuntado que "estamos en la recta final" y ha incidido en pedir a la sociedad que "no malgastemos todo lo que nos hemos esforzado en el estado de alarma". "Queda un último empujón y comenzaremos a salir del túnel", ha agregado.

CONTROL

Preguntada respecto a cómo se controlarán estas medidas, Oltra ha manifestado: "El primer control lo hace cada uno en su casa. Yo sé con quién vivo y con quién formo una unidad de convivencia, y sé en mi entorno quién forma otra unidad de convivencia y sé contar hasta seis. Primer control".

"Aquí nos estamos jugando la vida de la gente. ¿De quién en concreto? No lo sabemos. Porque si no somos responsables y no cumplimos la norma y hay contagios, y se descontrolan los contagios y la gente se morirá. ¿Quién? No lo sabemos. Puede caer en cualquier familia y en cualquier persona, y ese es el factor de control más importante. Si no asumimos que esto se hace para que la gente se muera, ¿qué nos tienen que decir? ¿Tenemos que tener, un policía en cada puerta para que la gente evite que se mueran sus amigos y sus familiares, en serio?", ha reflexionado.

Oltra ha apuntado que "obviamente no se va a poner a una persona en la puerta de cada casa pidiendo los DNIs ni el patrón" porque "al final es una cuestión que es de obligado cumplimiento y los ciudadanos tienen que cumplirla, y ya está".

Así, ha insistido que "más allá de las consecuencias, estas medidas se toman para salvaguardar un bien que es la vida y la salud de las personas". "¿Cómo se controlará eso? Pues si al mes y medio se muere la abuela, mire el factor de control que es. Eso si que ya no tiene solución. O si se muere un hermano, o se muere una amiga", ha respondido

Por otra parte, ha aclarado que las medidas impuestas ayer no tendrán un régimen sancionador a parte ya que se han publicado como resolución y un régimen de sanciones necesita un rango de ley para poderse aplicar. No obstante, ha apuntado que rige el régimen impuesto por el decreto ley aprobado en julio tras la desescalada.

"TODAVÍA SABEMOS MUY POCO"

Por otra parte, se le ha preguntado a Oltra sobre "en qué ha fallado" la Comunitat Valenciana para tener que aplicar estas restricciones: "Yo creo que todavía sabemos muy poco para poder analizar estas situaciones". "Este análisis tendrá que venir cuando la ciencia desentrañe más el comportamiento de este virus", ha agregado, y ha considerado que todavía lo "ignoramos" en buena medida.

"Hay todo tipo de situaciones. Hay territorios más restrictivos que de repente ha subido la curva y otros que lo han sido menos y ha bajado, aunque ahora esté otra vez disparándose. Alemania había controlado muy bien la primera ola y ahora está disparada", ha considerado.

Sin embargo, ha considerado que hay una "certeza": "A menor movilidad, los contagios bajan. Tras confinar, los contagios bajaron mucho". Por eso, ha defendido que a "menor contacto social y movilidad, los contagios bajan, y si bajan a los 10 días bajan las hospitalizaciones y las UCIs".

Por eso, "sobre esta certeza, se toman decisiones". "Los análisis en profundidad los podremos hacer cuando la ciencia nos dé las herramientas", ha agregado antes de afirmar: "No pasa nada por asumir que hay cosas que no sabemos".

En esta línea, preguntada respecto a los análisis de aguas residuales y su utilidad en la prevención, ha apuntado que están "ayudando mucho" sobre todo en los centros residenciales, donde son una herramienta "muy poderosa". "El análisis se hace directamente del agua residual del centro, y entonces sabemos que en ese edificio hay coronavirus", ha explicado.

De hecho, ha considerado que en muchos brotes se ha podido "tener un conocimiento primerizo" y "anticiparse a que comenzaran a haber síntomas", tras lo cual se han hecho cribados.

Por contra, ha considerado que en los municipios "la cuestión es que cuando encuentras residuo de virus en un colector, no sabes de dónde viene". "Sabes la zona, pero no sabes si viene de una vivienda o de un centro, es más difuso", ha agregado.

Al término de su comparecencia, Oltra ha deseado una Feliz Navidad -hasta el 29 de diciembre no se volverá a reunir el Pleno del Consell- y ha pedido que se pase "de la mejor manera posible", sin olvidar las medidas de seguridad: "Los afectos y la estima no siempre requieren presencia física".