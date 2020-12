Lola Índigo reacciona a la regañina de Rafa Méndez en 'Fama' al grito de "¡Mimi, eres un estorbo para mi vista!"

Lola Índigo todavía recuerda su paso por Fama a bailar, el programa donde se dio a conocer a la edad de 18 años y en el que, para su disgusto en aquel momento, recibió una fuerte regañina del coreógrafo Rafa Méndez, quien fue su profesor.

"¡Mimi, fuera de la clase. Eres un estorbo para mi vista, eres un cuadro. Chao!", de esta manera echó el bailarín a Mimi de clase. Su frase fue muy comentada y, a día de hoy, todavía se recuerda y se comparte en las redes sociales.

Tras aquella bronca, la cantante y bailarina entró en 2017 a Operación Triunfo, una edición que fue un fenómeno tras su vuelta a La 1. La granadina fue la primera expulsada, pero no tardó en alcanzar el estrellato en la industrial musical española cuando empezó a sacar temas con el grupo de capitanea, Lola Índigo.

Con motivo de su éxito, la artista, que presume de poder dedicarse a su vocación, respondió a las preguntas de Los40, donde recordó sus inicios y la bronca de Méndez, a quien adula por su profesionalidad. "Rafa es un gran ejemplo de cómo apoyar la danza desde el punto de vista más guerrero", explicó.

En cuanto a la popular frase del coreógrafo, la 'extriunfita' respondió con cariño: "La verdad es que me comento mucho con Rafa. Está muy orgulloso de todo lo que estamos haciendo. No solo yo, también por Juan, mi coreógrafo, y mis bailarinas a quien también conoce".

Además, las palabras de Méndez, según admitió la artista, eran merecidas: "Yo con 18 años estaba para que me dijeran eso y más. Estaba muy loquita y necesitaba ubicarme. Además, es icónico".

"Cuando él estaba en Madrid y coreografiaba cualquier tipo de evento, luchaba para que los bailarines cobraran bien, como lo hacen en otros países. En España está regular remunerado, teniendo en cuenta que te juegas tu integridad en cada show. Él pelea por eso", apuntó.