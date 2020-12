Paki desvela en 'First dates' su secreto para ligar: "Los hombres se suelen fijar en mi delantera"

Sin querer decir su edad, pero con ganas de encontrar el amor. Con esa actitud acudió Paki a First dates este martes: "Cuando llego a los sitios no paso desapercibida y lo noto en la forma que me miran y se dirigen a mí".

Carlos Sobera fue el encargado de darle la bienvenida al restaurante de Cuatro, al que confesó que tenía "un poquito de nervios" antes de conocer a su cita. "Los hombres se suelen fijar bastante en mi delantera, les llama la atención y lo noto porque algunos son muy descarados", afirmó la sevillana.

Su pareja en el programa fue Francisco, un malagueño que comentó en su presentación que "voy hecho un pincel porque me gusta ir bien arreglado cuando salgo, pero también me gusta la ropa deportiva y el chándal, pero un chándal bueno que combine con las zapatillas".

Paki es de arrasar constantemente, así que Francisco podría caer rendido ante sus encantos en cuestión de 3, 2, 1… 😍 #FirstDates15Dhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/C8ip4LHYYo — First dates (@firstdates_tv) December 15, 2020

"De cuerpo es un diez y la cara es bastante bonita", afirmó el malagueño nada más ver a su cita sentada en la barra del local, donde hablaron de sus anteriores relaciones y de sus hijos.

El presentador les acompañó a la mesa para que diera comienzo la velada y ver si los kilómetros que separaban sus localidades eran salvables para que el amor lograra triunfar entre ellos.

Aunque Francisco aceleró un poco al afirmar que "en la próxima cita te llevaría a cenar a una pizzería o ya, directamente, a un hotel a la cama", pero el comentario no le gustó a Paki: "Espero que lo que me ha dicho haya sido en broma porque para una primera cita no es lo más adecuado".

Lo arregló con el obsequio que le había traído a la sevillana, un imán para la nevera de Torremolinos (su localidad) con unos flamencos en el centro: "Ha estado bien el detalle y ha sido muy bonito".

A pesar del regalo, Paki no quiso tener una segunda cita con el malagueño "en plan de pareja, pero no me importaría seguir viéndonos, tomar una copa y charlar. Como pareja no me has llegado". Él, por su parte, reconoció que "nos ha faltado un poquito de feeling, pero como amigos, si".