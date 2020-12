Tu horóscopo diario: sábado 12 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 12 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay una parte de ti muy romántica que hoy va estar muy presente en tu vida, tanto si tienes pareja como si no. Todo lo verás desde ese punto de vista, pero no te debes de dejar llevar por algo irrealizable o por la melancolía. Simplemente, disfrútalo.

Tauro

Toca ocuparte de lo físico hoy y eso te llevará a tomar decisiones que mejoran tu salud. Una bicicleta es una idea estupenda y si eso no puedes hacerlo por cualquier causa, no dejes de caminar o de moverte de cualquier forma que te haga olvidar el sillón.

Géminis

Hay una cierta tensión con la pareja porque quizá no te apetece hacer los mismos planes o porque el territorio común del hogar se vuelve un poco cerrado. Quizá es hora de arreglarlo para sentirte más a gusto y tener tu espacio propio. Piénsalo.

Cáncer

Debes vigilar y tener mucho cuidado con implicarte o comprometerte en relaciones precipitadas con personas que acabas de conocer y menos si es por las redes sociales. No caigas en la ingenuidad de pensar que todo el mundo es bueno, eso no es cierto.

Leo

No pierdas una oportunidad de pertenecer a algún grupo en el que se ayuda a la gente o de echar una mano a quien lo necesite. Tu gesto puede ser muy importante y llevar mucha empatía y felicidad a personas que están necesitadas de apoyo de cualquier clase.

Virgo

Cuidado con adquirir más responsabilidades de las que ya tienes, porque es posible que no puedas afrontarlas todas y eso te produciría un desequilibrio emocional que ahora no te conviene en absoluto. Céntrate en lo que tienes entre manos.

Libra

No te conviene dejarte arrastrar por algún compañero o compañera de trabajo que pretende que hagas lo mismo que él o ella para hacer más fuerza y salirse con la suya. Debes de controlar tu tus movimientos y acciones, y no dejarte influir por nadie.

Escorpio

Disfrutarás de armonía en el hogar, en tu entorno más cercano ya que allí es donde nada ni nadie te va a alterar y aún puedes mejorarlo si decides organizarlo de nuevo o decorarlo aunque sea sólo con un detalle. Mejora tu calidad de vida.

Sagitario

Debes desarrollar un poco más tus aptitudes intelectuales y eso significa que debes buscar más información, ampliar un estudio o formarte con gente experta en el terreno que te gusta. Hoy te darás cuenta de ellos y darás un paso importante en ese sentido.

Capricornio

Casi nunca le dejas terreno a lo frívolo y a lo que realmente significa no estar todo el día en la seriedad. Hoy ha llegado el momento de que te dejes llevar un poco más por lo que es divertido y no va más allá que echarse unas risas. Te vendrán muy bien.

Acuario

Cambiar el chip con las relaciones familiares es importante y si hoy das un paso para mejorar esto, sobre todo si tienes familia política, verás como todo fluye mucho mejor. Debes de hacer un esfuerzo para que la comunicación se restaure.

Piscis

No te va a afectar una crítica porque sabes que esa persona que la hace siempre ha sentido cierta envidia por tus logros o por tu manera de enfocar algo. No lo puedes evitar, cada uno es libre de pensar lo que quiera, así que lo mejor es que no hagas caso alguno.