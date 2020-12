Las respuestas que necesitas para entender al consumidor esta Navidad: quién, qué, cuándo, cómo y dónde va a comprar

Si algo nos ha enseñado este 2020 es que resulta muy complicado organizarse cuando alrededor todo es incertidumbre. Sobre todo, en fechas tan señaladas como lo son las navidades y su campaña de regalos, que suponen un gran peso para la mayoría de empresas y uno de los principales gastos familiares del año. El 53% de los españoles coincide en que la situación actual afectará a la manera en la que comprarán durante estas fechas. Por eso, trazar un puente entre lo que los consumidores necesitan y lo que las empresas pueden ofrecer es más importante que nunca. ¿Cómo?

Google ha preparado una infografía que recoge once variables que definen los nuevos hábitos del consumidor actual, para ayudar a las empresas a adaptar su estrategia de cara a la Navidad de 2020. Entre estas variables se encuentran cuestiones sobre cómo es el consumidor, cuándo va a empezar a buscar, dónde va a comprar, cuánto va a gastar o en qué. ¿Quieres saber más? En este artículo elaborado por Think with Google encontrarás las infografías y, en ellas, las respuestas a estas cuestiones.