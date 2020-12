Sergio, en 'First dates': "Al principio soy súper cortado hasta que me pongo rollo Grey..."

Los hermanos Sergio y Álvaro acudieron este miércoles a First dates en busca del amor en el restaurante de Cuatro y, pese a solo uno de ellos lo logró, la cita del que no lo consiguió dio más que hablar.

"Mi hermano es el que más liga porque es más guapete, más delgado, mientras que yo siempre he sido un tío normal. Cuando me conocen ven que soy un tío guay", afirmó Sergio a su llegada al programa.

Sergio y Álvaro, en 'First dates'. MEDIASET

Carlos Sobera recibió a continuación a Sandra, que conoció en primer lugar a Álvaro, con el que no paró de hablar mientras Sergio esperaba en la mesa y le hacía señas al presentador para que la joven acudiera a cenar con él: "Ya me la está quitando", afirmó.

En ese momento, Sobera les interrumpió y el gaditano le dijo a la joven que "la cita no es conmigo, en con mi hermano". Ella admitió que "no me lo esperaba, me ha dado un golpe de realidad y es cuando me he puesto nerviosa de verdad".

Sandra es la cita de Sergio y a ver quién es el guapo que la supera en positividad 👍 #FirstDates9Dhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/2CZItx033J — First dates (@firstdates_tv) December 9, 2020

En la cena, ambos hablaron de sus profesiones, y mientras que Sergio le explicó que era "monitor de pádel", la jerezana señaló que "soy peluquera, pero siempre me ha gustado el tema de la sexualidad".

El comentario sorprendió al joven, pero ella continuó su explicación: "Ahora soy sex coach y organizo reuniones de tupper sex porque me gusta más el sexo que coger el secador", admitió entre risas.

"Por desgracia, hoy en día el sexo es un tema tabú, pero me dedico a enseñar a las chicas y a los chicos todo el tema de la sexualidad como los tipos de orgasmos y a disfrutar con uno mismo, en pareja o con más", comentó Sandra.

Sergio respondió que "es verdad que al principio soy súper cortado hasta que me pongo rollo Grey", a lo que la sex coach respondió que "es la película más engañosa de todas, la que más mala educación da".

Al final, pese a que se habían caído bien durante la velada, el físico jugó un papel importante en la última decisión ya que Sergio no quiso una segunda cita porque Sandra "no es mi prototipo de chica".

Sergio y Sandra, en 'First dates'. MEDIASET

Álvaro, por su parte, compartió cena con Alba y ambos se gustaron tanto desde el principio de la cita que sí quisieron volver a quedar en otra ocasión para conocerse mejor y ver que les deparaba el futuro.