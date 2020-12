El Govern destina 10.000 euros a la reactivación económica de Manacor

Estas ayudas irán destinadas, principalmente, a comercios que se hayan visto afectados por el confinamiento perimetral, para los que se reservará una cuantía específica del total de la subvención, ha indicado el Govern en una nota de prensa.

El conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, se ha reunido con el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y con la regidora de Comercio, Maria Antònia Truyols, para trazar una hoja de ruta para incentivar la economía local

Yllanes también ha hecho un llamamiento a la población para que compre en el pequeño y mediano comercio durante la campaña de Navidad y ha asegurado que "esta es la manera más efectiva de reactivar la actividad económica de los pueblos y las ciudades".

Asimismo, el conseller ha destacado la importancia de los comercios emblemático y ha precisado que Manacor cuenta con cinco establecimientos distinguidos, que son Ca Ses Cusses, Can Garanya, Can Roca, Can Fernando y Can Munar.

Para visibilizar estos negocios, el Govern ha puesto en marcha el proyecto 'Comercios Emblemáticos', en el que participan un total de 30 ayuntamientos y en el que se han catalogado unos 150 comercios emblemáticos de todo el archipiélago.

Este proyecto tiene como objetivo proteger la actividad comercial de proximidad, así como dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos, algo que, según el Govern, beneficiará a los comerciantes.