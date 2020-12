Por qué no hay que comprar un 'gadget' especial para hacer gofres en casa: la solución para disfrutarlos por 8 euros

Aunque no hay época del año en la que no apetezcan, con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas las meriendas con chocolate caliente se convierten en casi una obligación. Desde unos churros (en su versión healthy gracias a la ayuda de una freidora sin aceite) hasta un bizcocho que cubrimos con este ingrediente goloso. Pero, además, las crepes y los gofres suman adeptos entre los paladares más golosos y en las tardes invernales. Y es que no hay nada como disfrutarlos para entrar en calor y para alegrar a nuestro estómago.

Además, son muchos los que se animan a preparar con sus propias manos esta receta y, así, disfrutar sin salir de casa de este pequeño manjar. De hecho, muchos han hecho acopio de algún que otro gadget que ayude a preparar unos gofres perfectos. Sin embargo, tenemos una solución (¡muy barata!) para aquellos que no quieren adquirir un nuevo pequeño electrodoméstico, bien sea porque no disponen de espacio en la cocinan o porque quieren sacarle el máximo partido al horno. Se trata de un pack de moldes de silicona, ambos libres de BPA, que nos permiten preparar la masa de los gofres, repartirla en ellos y hornearlos para conseguir un resultado perfecto. Son fáciles de limpiar y resisten hasta los 230 grados. ¿Listo para darte un capricho dulce?

El molde para hacer gofres en el horno. Amazon

Así se hace la masa perfecta

Ingredientes: 300 gramos de harina de repostería; 150ml de agua del tiempo; cuatro huevos grandes; 160 gramos de azúcar (si se elige algún edulcorante, reducir, al menos, 60 gramos la cantidad); 200 gramos de mantequilla en pomada; una cucharadita de levadura en polvo; otra de extracto de vainilla y una última de canela molida.

1 Lo primero, una buena masa En un cazo amplio, calentar el agua del tiempo hasta llevarla a ebullición, momento en que hay que añadir la harina previamente tamizada al tiempo que se remueve con energía con unas varillas. Conseguida una masa líquida, pero consistente, lo más homogénea posible, agregar los huevos ya batidos y remover hasta lograr que se adhieran a la mezcla. Ahora, solo queda echar la mantequilla, el azúcar y los saborizantes mientras se sigue trabajando el resultado, esta vez, con ayuda de la batidora.

2 Ya solo queda hornear... ¡y disfrutar! Una vez hecha la masa, y después de haber esperado 20 minutos a que repose, pincelar los moldes de silicona (si se quiere un tono más dorado exterior) con un poco de mantequilla derretida. Después, introducir en el horno precalentado a 180ª, ocho minutos a máxima potencia. Dorados por una cara, sacar, desmoldar y, directamente sobre la bandeja cubierta con papel, poner del otro lado no más de cinco minutos para que acaben de cocinar. Ya solo queda buscar nuestros toppings favoritos... ¡y disfrutarlos!

