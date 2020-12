La receta de panetone, paso a paso: el truco para prepararlo sin errores está en Amazon (¡y cuesta menos de 10 euros!)

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los que comienzan a principios de diciembre con su particular ritual de esta época. Todo empieza el día 1 del mes inaugurando el calendario de Adviento, ya sea de chocolate, con productos beauty o relleno de lo que más nos guste. Después, con la llegada del puente, toca poner el árbol y montar el belén. Conforme avancen las semanas, será el momento de empezar, si todavía no lo has hecho, con los regalos navideños de este año para, después, disfrutar de algunos días de fiesta.

En cualquiera de estos planes, no nos podemos olvidar de incluir algunos de los dulces y postres típicos de esta época. Así, en nuestra mesa no puede faltar un buen turrón (que incluso hayamos preparado nosotros mismos), unos cuantos polvorones y otras delicias solo aptas para los más lamineros. Pero si hay una receta que conquista a casi todos los paladares es la del panetone, un pan navideño hecho con una masa tipo brioche y que puede incluir pasas, frutas confitadas o chocolate.

Aquellos que llevan un chef dentro, como bien se ha encargado de demostrarnos este año, pueden animarse a prepararlo en casa para disfrutar de la cocina. Eso sí, hace falta una buena dosis de paciencia para dar con el punto exacto de la masa y un molde adecuado para asegurarnos el éxito con este postre (¡y su altura!). Lo hemos encontrado en Amazon: mide 16 centímetros de alto, perfecto para que la mezcla no se salga, es apto para horno y lavavajillas y cuesta menos de 10 euros. ¿Listo para disfrutar de este dulce navideño?

El molde para cocinar panetone. Amazon

Cómo hacer panetone, paso a paso

Ingredientes para 6 personas: 100 gr. leche entera; 550 gr. harina de fuerza; 30 gr. levadura fresca; 3 huevos medianos; 120 gr. Azúcar; 160 gr. de mantequilla a temperatura ambiente; 80 ml. De agua; ralladura de naranja y una pizca de sal. Para los tropezones, se puede elegir entre pepitas de chocolate, uvas pasas, frutas escarchadas o cualquier antojo dulce que haga las delicias de nuestros comensales.

1 Primero, el prefermento Para que las texturas de este bollo de origen italiano sean las adecuadas, es importante realizar este primer paso para el que tendremos que mezclar en un bol la leche (antes templada en el microondas) y la levadura, removiendo hasta que se diluya. Después, añadir la harina tamizada y el azúcar al tiempo que batimos con una varilla, y sin parar, hasta conseguir una masa densa, chiclosa y, por su puesto, homogénea. Logrado, tapar durante una hora con un film, para acabar añadiendo a la mezcla otra con los huevos, batidos, el resto del azúcar y la harina, la sal, el agua y la ralladura de la naranja.

2 Amasar, un paso fundamental Una vez añadidos los ingredientes anteriores, y tras darle un par de vueltas a la masa hasta integrarlos, sacar nuestra bola de panetone a una mesa de trabajo sin engrasar y empezar a amasar hasta conseguir que la mezcla sea elástica. Cuando lo hayamos logrado, añadir, poco a poco, la mantequilla hecha pomada mientras seguimos estirando y recogiendo la masa. ¿El final? Cuando al tirar de ella no se rompa ni se agriete, ¡podremos pasar a hornearla! Eso sí, antes, no te olvides de colocarla en un bol enharinado y dejarla fermentar durante tres horas a temperatura ambiente (unos 20ºC).

3 Reposar, hornear... ¡y disfrutar! Conseguida la textura deseada, amasar de nuevo para evitar posibles burbujas, al tiempo que incorporamos los tropezones elegidos hasta conseguir que queden en el interior y que la superficie de nuestro panetone sea lisa. Dejar de reposar dos horas y, una vez, pasadas, precalentar el horno a 180ºC. Mientras, podemos aprovechar para realizar una cruz en la parte superior y barnizar la capa de arriba con mantequilla para asegurar el color dorado. Es hora de hornear durante un mínimo de 30 minutos en el molde específico que, sin embargo, pasados los primeros 15 minutos deberemos cubrir con papel de aluminio para evitar que la capa superior se queme. Una vez cocido, dejar enfriar en una rejilla boca abajo unas tres horas que pasadas... ¡nos permitirán disfrutar de nuestro panetone casero!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.