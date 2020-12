Sanitat prorroga els 7.045 contractes COVID que han finalitzat, els quals estaran vigents fins al juny del 2021

Així ho ha anunciat aquest dimarts la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, durant la visita que ha realitzat a l'Hospital General de Castelló juntament amb la comissionada per a la Transformació de l'Atenció Primària, Mª José Lloria.

Barceló ha recordat que la Conselleria està treballant en un pla de canvi de model de l'Atenció Primària que s'ha vist interromput per la pandèmia, però ha subratllat que estan treballant per a continuar el que es va iniciar, el qual comptarà "amb la participació de tots els interlocutors que tenen alguna cosa a dir i de les associacions de pacients".

La consellera ha explicat que la situació d'Atenció Primària durant la COVID ha sigut "especial", doncs hi ha hagut que seguir la guies del Ministeri de Sanitat on, "per la seguretat del pacient i dels professionals", hi ha hagut que mantindre en els centres de salut dos passadissos. "Això ha fet que hi haja menys presencialitat en l'atenció primària i moltes qüestions s'hagen resolt via telefònica", ha dit.

A més, ha recordat que, en alguns casos, s'ha encomanat el rastreig de persones que han donat positiu i els seus convivents, "i això ha sigut una sobrecàrrega", però -ha apuntat- eixe treball ha permès controlar "moltíssim" la transmissió per identificació de convivents en contacte amb els positius. "Hi ha algun centre auxiliar que no està obert perquè no reuneix les condicions, però hem de garantir la protecció del personal i pacients", ha afegit.

Així mateix, ha indicat que no s'estan obrint les consultes presencials al 100 per cent perquè encara no hi ha una incidència de casos que permeta abordar eixa obertura en els centres de salut.