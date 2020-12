Cvirus.- Barceló diu a l'oci nocturn que la decisió del tancament és del Consell Interterritorial i no pot modificar-la

Barceló s'ha pronunciat així davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a l'Hospital General de Castelló, juntament amb la comissionada per a la Transformació de l'Atenció Primària, María José Lloria, en ser preguntada per les reclamacions del sector de l'oci nocturn per a obrir en la franja diürna.

La consellera ha recordat que la decisió del tancament de l'oci nocturn es va adoptar en el si del Consell Interterritorial, el qual ho conformen totes les comunitats autònomes juntament amb el Ministeri de Sanitat.

"Aquesta decisió és vinculant per a totes les comunitats autònomes i no puc modificar un acord que arreplega que l'oci nocturn ha d'estar tancat, i altres qüestions ja no són competència d'aquesta consellera", ha conclòs.