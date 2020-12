Ana Obregón podría ser comentarista de televisión

Le está costando volver, pero Ana Obregón empieza a sentirse, poco a poco, con más ilusión. Refugiada en su casa, con la compañía de sus hermanos, sigue prefiriendo tener un perfil bajo. Un silencio que solo ha roto para promocionar el programa de fin de año que presentará junto a Anne Igartiburu y para hacerme llegar una felicitación a Ramón García por su cumpleaños.

Un emocionante audio que se emitió en el programa Mi gran tarde, de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, y que no solo conmovió y sorprendió a los espectadores del espacio, sino también al propio protagonista. Me consta que Ramón, que decidió escribirme en privado para agradecer el gesto, se emocionó mucho al escuchar cómo su gran amiga quería dejar constancia pública de lo importante que había sido para ella en esta etapa tan difícil.

La presencia de Ramón durante la enfermedad de su hijo y el posterior desenlace ha sido continua. Explican a 20minutos que el presentador estuvo completamente pendiente de la salud del joven y que vivía con esperanza cada uno de los avances. Cuando Aless murió, Ramón se quebró en directo. Horas antes había escrito a su amiga para conocer la evolución, esperando, tal vez, que se hubiera obrado el milagro.

No pudo ser. Desde entonces, la comunicación entre Ana y Ramón no se ha roto. Todo lo contrario. Él es de los que la anima a volver al trabajo. Lejos de rivalidades, que vaya a presentar las campanadas de la televisión pública estatal es motivo de alegría. Y puede que no sea el único proyecto que acepte antes de finalizar el fatídico 2020.

Este periódico ha podido confirmar que sobre su mesa descansan ya dos ofertas en firme para Ana. La quieren como comentarista política y social en un programa de Televisión Española y también para protagonizar una obra de teatro que nada tendrá que ver con la que iba a realizar junto a Andoni Ferreño.

Aunque sus energías están puestas en la Fundacion Aless Lequio, de la que hablamos en exclusiva en esta misma sección hace ya algunos meses. Antes, si la fuerza la acompaña, no descarta compartir su dolor con los televidentes de Sábado Deluxe. Será una gran lección.