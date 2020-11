Almeida insiste en que el plan de la Policía Municipal "sí funcionó" y no desaconseja ir al Centro

El alcalde de la capital ha vuelto a justificar este lunes las aglomeraciones del pasado fin de semana en el Centro de Madrid. Martínez-Almeida es consciente de que este tipo de imágenes "siempre llaman la atención" pero- según ha defendido- "el plan de seguridad previsto por la Policía Municipal funcionó". Primero, porque "se pudo controlar el aforo en la plaza del Sol y, cuando no se dieron las circunstancias necesarias de seguridad, se imitó el acceso a la puerta del sol. Y, en segundo lugar, porque "se limitó los accesos a las calles de Carmen y Preciados que hubo que ponerlas en un solo sentido".

Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid cumplió con su plan de refuerzo de seguridad de Navidad que daba comienzo el pasado viernes, coincidiendo con el Black Friday y la inauguración de las luces de la ciudad de Madrid. Aun así no descarta modificar los protocolos y los aforos de cara al próximo fin de semana y el Puente de la Constitución. Eso sí, ha pedido tiempo para que "la Policía Municipal estudie las decisiones que adoptaron".

Mientras las imágenes siguen despertando las voces de la indignación, el regidor popular se mantiene en sus trece. Ya no solo entiende que la gente quiera ir al Centro de la capital si no que, como alcalde, "no voy a decir que no se vaya ahí", pues "el distrito Centro lo ha pasado lo suficientemente mal, ha sido el más castigado a lo largo de esta pandemia, desde el punto de vista comercial".

Por eso su consejo a los madrileños "no va a ser que no vayan al Centro" sino que "cualquier actividad que se haga en esta ciudad sea siempre respetando la normativa de seguridad y sanitarias".

La vicealcaldesa se ha desmarcado de estas declaraciones. Begoña Villacís ha pedido "cuidado" a los madrileños a los que recomienda escalonar las visitas y acudir al comercio de proximidad. Es decir, "que no vayamos todos a la misma hora, porque la gente suele hacerlo por la tarde y, sobre todo, que utilicemos también el comercio de barrio porque ahora lo está pasando muy mal", ha recomendado.