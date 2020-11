Muere en un tiroteo el rapero de 25 años Lil Yase

El rapero estadounidense Lil Yase ha muerto este sábado por heridas de bala producidas en un suceso ocurrido en San Francisco, informa TMZ.com.

Según este medio, el cuerpo del intérprete, de 25 años, fue descubierto en la sección sur de East Bay, lejos de donde fue visto por última vez.

TMZ revela que Yase estaba con su equipo el viernes por la noche en un estudio de grabación en el condado de Marin, al norte de San Francisco, y se fue solo alrededor de las 23:30, y les dijo a sus amigos: "Volveré enseguida".

Aproximadamente una hora y media después, llegó la noticia de que Yase había sido asesinado a tiros en algún lugar de East Bay, que está a casi una hora de distancia por autopista.

Yase comenzó en la música a los 18 años, pero realmente irrumpió en la escena del hip hop con su sencillo Get It In en 2015, del que que luego creó un remix que atrajo aún más atención nacional al año siguiente.