El gobierno local pide a Podemos que no tenga "desconcierto" porque "todavía no se sabe el borrador" de cuentas

20M EP

El teniente de alcalde delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha defendido este viernes ante la postura de Podemos que no tenga "desconcierto" porque "hasta ahora no hay ninguna" oferta de negociación sobre los presupuestos para 2021, dado que "todavía no se sabe cuál es el borrador", que "es del gobierno de PP y Cs", ha apostillado.