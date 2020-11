Cs Palma presenta una enmienda a la totalidad y 32 enmiendas parciales a los Presupuestos de Cort del 2021

Según ha informado Pomar este martes en rueda de prensa, recogida en una nota posterior, "este Presupuesto es continuista, no ha tenido en cuenta la situación de crisis sanitaria, económica y social en la que se encuentra Palma, con negocios cerrados, aumento del paro y sin una previsión para la vuelta del turismo". Además, ha resaltado que "no ha existido un intento de consenso y no está reflejado en el Presupuesto ningún acuerdo de Pleno con Cs".

En este sentido, ha lamentado que "estos Presupuestos son el reflejo de la falta de autonomía financiera de Palma. El equipo de gobierno ha renunciado al dinero que debe dar a la ciudad el Govern balear por Ley de Capitalidad y Playa de Palma vuelve a no recibir ni un euro por el Impuesto de Turismo Sostenible".

Asimismo, ha reprochado al alcalde, José Hila, que "ahora venda los remanentes como la salvación, cuando no se sabe si llegarán y hace dos meses renunciaba a ellos para que se los llevase el Gobierno de Sánchez".

UN TOTAL DE 32 ENMIENDAS PARCIALES POR VALOR DE 20.847.000 EUROS

Por otro lado, la portavoz de Cs Palma ha hecho referencia a la presentación de 32 enmiendas parciales por valor total de 20.874.000 de euros.

"En Cs no solo preocupa el Presupuesto presentado para el próximo año 2021, también ocupa y se presentan enmiendas para mejorarlos y que de verdad sean unos Presupuestos que ayuden a los palmesanos", ha expresado Pomar, quien ha indicado que "Cs es el grupo municipal que presenta más enmiendas a estos Presupuestos" y que "los ciudadanos esperan más de los políticos de lo que reflejan los Presupuestos del equipo de gobierno".

Concretamente respecto a las enmiendas parciales, Pomar ha opinado que "no se debe renunciar a los fondos de Capitalidad y a los del ITS por lo que se reclaman 7,5 millones de Capitalidad para reformar el Castillo de Bellver, el proyecto de las galerías de Plaza Mayor y la adecuación y apertura del Mercado de Camp Redó". Además, ha reclamado destinar tres millones de euros a la Playa de Palma en concepto de ITS.

"A cargo de remanentes, se presenta una enmienda para destinar 1,4 millones de euros en ayudas directas a autónomos, comerciantes y restauradores", así como "362.000 euros en devolución de impuestos y tasas", ha explicado la portavoz de Cs en Cort, quien ha expuesto la presentación de enmiendas para la reforma y apertura de todas las dependencias de la Torre d'en Pau, la recepción de los pisos del Ibavi en Camp Redó, la reforma de Plaza de España, la compra de vehículos para la Policía Local, la contratación de seguridad privada en parques y la construcción de un Casal de Barrio en Es Pil·larí.

En modificaciones presupuestarias, ha pedido "destinar un millón de euros a la limpieza de graffitis" y "reducir 300.000 euros el gasto en directivos para destinarlo a aumentar plazas en escoletas de cero a tres años". Asimismo, se ha presentado una partida para garantizar la celebración de la Fira de Son Ferriol.

Finalmente, Pomar ha resaltado la importancia de aumentar el gasto en Servicios Sociales. "Aunque se ha aumentado la partida destinada a la regiduría, a Cs no le parece suficiente y por ello ha presentado una enmienda para reforzarlo con 300.000 euros y otra para duplicar la subvención de ayudas al Banco de Alimentos, que está realizando un trabajo espectacular para dar de comer a los más necesitados".