Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban desvelan lo que Isabel Pantoja decía de su hija Isa en la intimidad: "Habló mal"

En la guerra que se vive en Cantora, con Kiko Rivera e Isabel Pantoja como protagonistas, Sálvamequiso ofrecer más información al respecto.

Así, Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio, dejó claro que la tonadillera, pese a la cruenta que vive ahora con su hijo, nunca ha hablado mal de él, pero no puede decir lo mismo de su hija, Isa Pantoja. "Sí que me ha llegado a decir que su hija no la quería", apuntó el catalán.

Respecto a esto, Belén Esteban aseguró: "Habló mal de la niña, no paraba de llorar".

"Habló mal de la niña, no paraba de llorar"

El presentador añadía que la cantante incluso imitaba la forma de hablar "pija" de si hija.

Eso sí, dejaron claro que todo sucedió en plena guerra con su hija Isa, cuando participó en GH VIP y la artista protagonizó una histórica llamada a Sálvame en la que criticaba el modo de vida de Isa.