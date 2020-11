Dakota Johnson se atreve con un radical cambio de 'look' sin renunciar al flequillo

Dakota Johnson todavía conserva su característica melena larga, aunque esta luce ahora diferente, pues se ha tornado de color negro. Así lo ha demostrado este jueves la actriz en su última publicación en Instagram, un retrato en el que posa enfundada en un elegante vestido a juego con su cabello.

Por lo que se aprecia en el post, lejos ha quedado el pelo castaño al que la artista nos tenía acostumbrados. En los últimos años, los únicos cambios que podían apreciarse en la melena de la intérprete eran las sutiles mechas con las que se atrevía de vez en cuando. Eso sí, parece que su flequillo waft es intocable.

El rostro de Cincuenta sombras de Grey y Suspiria no ha explicado a qué se debe este radical cambio de look, aunque podría haberse producido por las exigencias de su papel en La chica oscura, la nueva película en la que trabaja. No obstante, su nueva apariencia ha encantado a sus seguidores, tal y como se comprueba en los comentarios de su última publicación.

Por otra parte, la fotografía en la que Johnson ha mostrado por primera vez su melena se trata de un retrato con Eva Goicochea, su compañera en su nuevo reto empresarial. Y es que la actriz de 31 años ha sido nombrada codirectora creativa de Maude, una empresa emergente de bienestar sexual.

"El bienestar sexual es un derecho humano fundamental. El espíritu de Maude es algo que apoyo firmemente y es simbiótico con mis creencias fundamentales en torno a la salud sexual. Además, el calibre y la estética de estos productos son excelentes y elevados, y me encantan", explica la intérprete sobre la marca.